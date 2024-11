Décollage réussi pour les Rockets, 3e à l’Ouest !

Les Rockets avaient prévenu qu’ils étaient prêts à passer à l’étage supérieur, et leur début de saison le confirme. Avec 10 victoires en 14 matches, les hommes d’Ime Udoka pointent à la 3e place de la conférence Ouest.

Ils sont sur les talons du Thunder (11v-3d) et cette nuit, ils ont explosé les Bulls (143-107) à Chicago pour engranger une 5e victoire de suite. Comme les Clippers, les Bulls ont été maintenus sous les 40% aux tirs et à 25% à 3-points. Avec une attaque explosive et une défense efficace, les Rockets font peur !

« Tout le monde se parle, tout le monde s’aide » apprécie Alperen Sengun, auteur d’un 2e triple-double de suite. « C’est comme si on était une très bonne équipe. On fait notre boulot : en attaque, en défense, sur tout ! »

Sans surprise, Ime Udoka est satisfait de la production de ses joueurs, et sans surprise, il retient l’effort défensif avant les 143 points inscrits.

La défense compense l’éventuelle maladresse

« C’est la défense qui a été la plus impressionnante et qui a donné le ton d’entrée » souligne le coach de Houston. « C’est une équipe au rythme soutenu qui tire beaucoup à 3-points et on les a tenus à 26 points dans les trois premiers quarts-temps et à 29 dans le dernier. C’est une combinaison de défense et d’attaque, de rebonds, de mouvements de balle, de tirs – une combinaison de tout cela ».

Tant que la défense est active, Ime Udoka ne s’inquiète pas de la maladresse de ses joueurs. « Je n’étais absolument pas préoccupé » confirme-t-il. « C’est davantage des oublis défensifs qui leur ont permis d’atteindre les 26 points en premier quart-temps. Mais on avait de belles positions, et on sait que ça va rentrer à un moment. Il s’agit uniquement d’avoir de la continuité dans l’effet défensif. Plus le match avançait, plus on a été réguliers en défense, puis les shoots sont rentrés. »

À l’arrivée, on n’est pas loin du match parfait pour les Rockets qui signent leur meilleure performance de la saison dans de nombreuses catégories : points (143), points dans la raquette (80), paniers (55), passes (34) et rebonds (52). Le tout sans le moindre joueur à plus de 28 minutes.