S’il parvient à briller dans le basket FIBA avec l’Australie, Josh Giddey a beaucoup plus de mal à s’épanouir en NBA, où son manque de fiabilité à 3-points mais surtout ses lacunes défensives posent problème. Cela s’était vu lors de sa fin d’aventure à Oklahoma City et cela se manifeste maintenant à Chicago.

En effet, à l’occasion de la rencontre (perdue) face aux Cavaliers, le meneur australien n’a joué que 15 minutes et il n’a même pas débuté la deuxième mi-temps avec les autres titulaires, sur décision de Billy Donovan. Celui-ci évoquant le problème de fautes de son joueur pour se justifier, sauf que le natif de Melbourne sait pertinemment que son niveau en défense en était la raison…

« Je pensais que je progressais et que j’allais dans la bonne direction, mais vivre une telle soirée, ça détruit un peu la confiance »

« Horrible, du début à la fin » a-t-il lancé concernant sa prestation défensive, sans mâcher ses mots. « Défensivement, et je ne parle que de moi, c’était juste catastrophique dès le départ. Ils m’ont ciblé et je dois être bien meilleur, que ce soit en couverture ou sur l’homme. Je ne mets même pas ça sur le dos des fautes. Ça a joué, mais le reste a été tout aussi mauvais. Je ne me serais même pas fait jouer, à la place de Billy Donovan. J’ai été horrible des deux côtés du terrain. »

Il y a quelques semaines, on se disait pourtant que le style de jeu de Josh Giddey collait avec ce que cherchaient à mettre en place les Bulls. Jusqu’à présent, cela ne saute pas aux yeux (12.5 points, 6.5 passes et 6.0 rebonds à 42% au tir, 40% à 3-points et 66% aux lancers), d’autant que le meneur de 22 ans n’est pas utilisable dans une fin de match serrée à cause de ses limites défensives…

« Ça me fait chier de jouer comme ça en défense » a-t-il ainsi ajouté. « Je pensais que je progressais et que j’allais dans la bonne direction, mais vivre une telle soirée, ça détruit un peu la confiance. »

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 7.8 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 7.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 6.4 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 13 28 41.8 40.0 65.9 1.3 4.7 6.0 6.5 1.5 0.8 2.5 0.2 12.5 Total 222 29 46.2 31.6 74.3 1.7 5.6 7.2 5.8 1.6 0.8 2.6 0.4 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.