Josh Giddey, un style de jeu qui colle pour Chicago

C’est l’une des belles images de la nuit passée en NBA : Josh Giddey au milieu de ses anciens coéquipiers du Thunder pour une session accolades et photos. Voilà qui en dit long sur le lien noué entre le meneur de jeu, désormais aux Bulls, et la franchise de l’Oklahoma, où il évoluait depuis ses débuts dans la Grande Ligue.

Jusqu’à cet échange cet été qui a vu l’Australien prendre la direction de Chicago, tandis qu’Alex Caruso faisait le chemin inverse. Cette nuit, les deux équipes concernées s’affrontaient pour la première fois depuis cet échange.

« Quand vous jouez contre votre ancienne équipe, vous encerclez évidemment (la date) dans le calendrier. Mais vous ne m’entendrez jamais dire du mal de cette organisation. Du haut en bas de l’échelle, des gens incroyables. J’ai hâte de les revoir tous. J’adore cette organisation », lâchait l’Australien à propos de ce match.

Une rencontre au cours de laquelle il s’est montré productif, à l’instar de son début de saison, avec 14 points (6/14 aux tirs dont 2/6 de loin), 7 rebonds et 4 passes en 26 minutes. Après trois rencontres, le meneur de jeu tourne à 15 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne et affiche surtout de bons pourcentages (49% aux tirs dont 44% à 3-points).

Il fait déjà parler sa création

De quoi commencer à rassurer certains sceptiques, peu convaincus par l’échange opéré cet été. Pourquoi ne pas avoir obtenu de tour de Draft par exemple en contrepartie d’Alex Caruso ? Le Chicago Sun Times rappelle que le vice-président du club, Arturas Karnisovas, a toujours affirmé que ce transfert était à la hauteur de la valeur accordée à Josh Giddey.

En gros, les Bulls, qui s’apprêtaient à récupérer Lonzo Ball quelques mois plus tard, étaient intéressés par le profil du joueur. Zach LaVine compare le nouveau venu à Ricky Rubio, tandis que Nikola Vucevic considère que Josh Giddey correspond parfaitement à ce que l’équipe veut faire sur le plan offensif.

« Sa création est énorme, ça va beaucoup nous aider. Il fait des passes que peu de gens peuvent voir, et sa taille est quelque chose que les gens sous-estiment un peu. On doit construire cette alchimie collective, mais c’est un joueur qui peut nous aider beaucoup, surtout avec sa vision. On veut jouer vite, c’est aussi son style ».

Même si son intégration a l’air de bien se passer, le départ d’Alex Caruso, en poste depuis plusieurs années dans l’Illinois, a laissé des traces. « C’est difficile, c’est difficile, surtout quand on a été avec lui pendant trois ans et qu’on a construit notre relation. Il est clairement dans une super situation, j’espère vraiment, vraiment qu’Alex va être rétribué », souhaite Billy Donovan.

Josh Giddey Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 OKC 54 32 41.9 26.3 70.9 1.8 6.0 6.0 6.4 1.6 0.9 3.2 0.4 12.5 2022-23 OKC 76 31 48.2 32.5 73.1 1.9 5.9 5.9 6.2 1.9 0.8 2.8 0.4 16.6 2023-24 OKC 80 25 47.5 33.7 80.6 1.4 5.0 5.0 4.8 1.4 0.7 2.1 0.6 12.3 2024-25 CHI 2 28 52.4 66.7 63.6 0.5 5.0 5.0 6.0 0.5 0.0 2.0 0.0 15.5 Total 210 29 46.4 31.0 75.3 1.7 5.6 5.6 5.7 1.6 0.8 2.6 0.5 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.