Dans la douleur, les Lakers continuent leur belle série à New Orleans

Un match entre les Pelicans et les Lakers est toujours particulier pour Brandon Ingram (32 points, 8 passes, 3 interceptions) et Anthony Davis (31 points, 14 rebonds), qui avaient été transférés l’un contre l’autre cinq ans plus tôt. Pour son retour en Louisiane, « AD » en profite pour briller autant que « BI », à la différence qu’il repart avec la victoire (104-99).

Côté Lakers, les jambes sont lourdes, les efforts ne sont pas faits et il y a beaucoup de suffisance dans le jeu. De quoi bénéficier à Brandon Ingram et consorts, gonflés à bloc et qui montrent simplement plus de volonté collectivement pour s’envoler au score (30-21). Heureusement, Anthony Davis est là pour sauver les meubles.

Aidé par Dalton Knecht, LeBron James tente de sonner la révolte mais les Pels tiennent bon. Leur activité débordante est un casse-tête pour les « Purple & Gold », punis par Jaylen Nowell, Brandon Boston Jr, Yves Missi, Jamal Cain ou encore Jeremiah Robinson-Earl, tous à leur meilleur niveau (56-46).

Après la pause, Los Angeles reprend fort sous l’impulsion d’Anthony Davis, intenable dans la peinture, mais surtout de Dalton Knecht, bouillant à 3-points pour placer son équipe en tête. En face, Brandon Ingram est isolé et les rebonds offensifs ne servent à rien à cause de pertes de balle évitables et d’une maladresse criante (75-71). Mais New Orleans ne lâche pas avec Jaylen Nowell et Ingram, ce qui mène à un finish sous tension alors que l’on pensait LA en contrôle. Un succès que LeBron James ira chercher, malgré Brandon Ingram, en plantant 11 des 12 derniers points californiens, alors qu’il n’était pas au mieux dans la partie (104-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Los Angeles souffre mais passe la cinquième. En « back-to-back » à l’extérieur, il a fallu une bonne mi-temps aux Lakers pour se mettre en route et réussir à contrôler l’hyperactivité de ces Pelicans certes déplumés mais valeureux. Si Anthony Davis ne finit plus d’afficher un niveau MVP dans la peinture, on retiendra notamment le coup de chaud de Dalton Knecht après la pause ainsi que le finish de patron de LeBron James pour mener les siens à la victoire. La cinquième d’affilée et avec maintenant trois matchs à domicile, où ils n’ont pas encore perdu cette saison, la série pourrait grimper un peu plus du côté de LA…

– Dalton connecte plus vite que son ombre. Le déjà surprenant mais responsabilisé rookie des Lakers continue de montrer de belles choses dans l’ombre de LeBron James et Anthony Davis. Encore titulaire sans Rui Hachimura, Dalton Knecht a d’abord servi de bouffée d’oxygène en première mi-temps avec ses 3-points, quand l’équipe galérait en attaque. Puis il a surtout inversé la vapeur dans le troisième quart-temps, toujours à coups de paniers lointains, pour effacer la dizaine de points de retard des siens. Avant de se montrer précieux dans le « money time » et ponctuer son « career high » (27 points) de la meilleure manière.

– Encore un Top 5 pour LeBron James. Déjà Top 5 aux points, aux passes, aux paniers, aux lancers-francs, aux minutes et aux triple-doubles, LeBron James entre désormais dans le Top 5 des joueurs qui comptent le plus de matchs en saison régulière. Dépassant ainsi John Stockton (1 504) avec son 1 505e match et se retrouvant seulement derrière Dirk Nowitzki (1 522), Vince Carter (1 541), Kareem Abdul-Jabbar (1 560) et Robert Parish (1 611). Trois d’entre eux peuvent être atteints dès cette saison, mais le dernier sera tranquille jusqu’à la prochaine.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.