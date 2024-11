Le Thunder se renforce à l’intérieur

Après la blessure pour de longues semaines de Chet Holmgren, venue s’ajouter à celles de Isaiah Hartenstein et Jaylin Williams, on se demandait si le Thunder allait faire venir un nouvel intérieur pour se renforcer dans ce secteur, car le « small ball » était depuis devenu obligatoire à Oklahoma City.

Une question à laquelle on peut maintenant répondre par l’affirmative, car Branden Carlson vient tout juste d’être recruté par Oklahoma City. Un pivot de 25 ans, qui n’avait pas été drafté en juin après son cursus de cinq ans à l’université de Utah, où il a tourné à 12.9 points, 5.8 rebonds et 1.7 contre de moyenne (à 51% au tir, 35% à 3-points et 73% aux lancers-francs).

Capable d’écarter le jeu et doté de bons instincts de contreur, dans un profil rappelant (toutes proportions gardées) Chet Holmgren, Branden Carlson a signé pour un an dans l’Oklahoma. Remplaçant Malevy Leons, l’ailier fort qui avait été signé fin octobre avant donc d’être finalement libéré pour faire de la place à un vrai pivot.

Branden Carlson était passé par Toronto en présaison, sans être conservé par les Raptors, même s’il avait rejoint leur franchise de G-League (pour 14.3 points, 8.7 rebonds, 3.0 passes et 1.7 contre de moyenne sur trois matchs).