Le Thunder perd Chet Holmgren pour 2 à 3 mois !

Il ne se passe pas une nuit sans qu’un joueur vedette ne se blesse… Et cette nuit, c’est le malheureux Chet Holmgren qui a quitté la rencontre entre le Thunder et les Warriors après seulement cinq minutes de jeu. Au départ, il y a une superbe attaque ligne de fond d’Andrew Wiggins qui marque, malgré la défense du pivot du Thunder.

Mais le contact est violent, et Holmgren retombe lourdement au sol. On pouvait espérer une simple contusion, mais le verdict des examens passés est terrible : fracture du bassin ! Le staff médical a annoncé que Holmgren en avait pour huit à dix semaines de convalescence, et qu’il devrait revenir cette saison. Dans le meilleur des cas, Holmgren reviendra vers le 10 janvier. Dans le pire, aux alentours du All-Star Game.

« Je ne peux pas dire si je me sens mieux ou pire à ce sujet, ayant déjà vécu quelque chose de similaire auparavant » a posté Holmgren depuis son lit d’hôpital. « D’un côté, je sais comment l’aborder, je sais quoi faire, et ne pas faire et à quel point, ce qui va venir est beau. Mais d’un autre côté, j’ai ressenti la frustration de ce processus et l’usure qu’il provoque sur votre mental. Surtout, je suis dégoûté de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers et jouer pour nos fans pendant un certain temps. Ne vous sentez pas mal pour moi, il y a beaucoup de gens là-bas en ce moment avec de vrais problèmes qui ne guérissent pas. »

C’est un énorme coup dur pour le joueur qui affichait des stats de futur All-Star avec 18,2 points, 9,2 rebonds et 2,9 contres par match. C’est évidemment un coup dur pour le Thunder, qui s’est incliné à deux reprises cette semaine, et qui n’a pas de remplaçant dans l’immédiat puisque Isaiah Hartenstein soigne une fracture à la main gauche.

« Ce n’est pas la première fois que nous le faisons », a répondu Jalen Williams à propos de compenser l’absence de son intérieur. « Nous sommes donc impatients de relever ce défi. »