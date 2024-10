Touché à la main, Isaiah Hartenstein sera absent cinq ou six semaines…

Premier couac à Oklahoma City. Alors qu’il venait de participer à la balade du Thunder face aux Nuggets (124-94), avec 11 points, 3 rebonds et 3 passes en 21 minutes, Isaiah Hartenstein rejoint l’infirmerie !

Son club vient ainsi d’annoncer que le pivot de 26 ans avait subi une « petite fracture, sans déplacement » au niveau de la main gauche. Un problème qui l’éloignera des terrains au minimum cinq à six semaines. Dans le meilleur des cas, il fera donc ses débuts avec le Thunder fin novembre, et manquera donc une quinzaine de rencontres…

Ce n’est pas la fin du monde pour OKC, qui a de quoi patienter jusqu’à son retour, mais c’est un premier caillou dans la chaussure, alors que l’ancien pivot des Knicks est la grosse recrue de l’intersaison du club, récupéré via un contrat de 87 millions de dollars sur trois ans. Et ce même si Isaiah Hartenstein n’est pas certain d’être toujours titulaire, son rôle aux côtés de Chet Holmgren pouvant évoluer en fonction des « matchups ».

D’autant que l’autre souci, c’est que Jaylin Williams, la principale rotation sous le cercle l’an passé dans l’Oklahoma, n’a pas été en mesure de jouer de la présaison à cause d’un souci aux ischio-jambiers.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.9 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.6 4.0 6.5 1.2 2.6 0.7 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.4 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 Total 322 18 59.6 31.0 68.9 2.1 3.5 5.6 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.