Chet Holmgren blessé, le Thunder va de nouveau jouer « small ball »

La blessure de Chet Holmgren et son absence pour deux à trois mois vont profondément changer le visage du Thunder. Déjà parce que l’intérieur réalisait un excellent début de saison. Ensuite parce que c’est un absent de plus dans la raquette d’Oklahoma City.

Isaiah Hartenstein, touché à la main gauche, n’est pas encore prêt à revenir. Jaylin Williams, gêné aux ischios-jambiers, est toujours bloqué à l’infirmerie pour un mois. Enfin, Kenrich Williams, opéré au genou avant la présaison, vient tout juste de commencer sa saison face aux Clippers.

Cela fait beaucoup et pour son premier cinq majeur sans Chet Holmgren, Mark Daigneault a lancé le shooteur Isaiah Joe. Si bien que, contre James Harden et sa bande, aucun des titulaires du Thunder ne dépassait les deux mètres ! « On ne va pas inventer de nouveaux systèmes parce qu’on joue petit. On va retrouver un intérieur de grande taille à un moment ou un autre », résume le coach.

Le small-ball n’est pas à nouveau à Oklahoma City

C’est effectivement une solution de transition puisque les intérieurs vont quitter l’infirmerie au fur et à mesure des mois à venir. De plus, face à ce constat, Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers ne sont pas totalement perdus.

« On est déjà passé par là. On a gagné des matches en jouant ‘small ball’ et on peut le refaire », annonce la star, qui a collé 45 points (son record) aux Clippers. « Ce n’est pas la première fois que l’on vit ça », va dans le même sens Jalen Williams.

Quelle solutions dans la raquette pour Mark Daigneault ? Alex Caruso peut rendre des services, tout comme Jalen Williams, voire Dillon Jones. Au technicien de trouver.

« Je ne vais jamais en faire une excuse. Cela fait partie du jeu et il va falloir s’adapter. On a déjà joué petit, à différents moments. On est une équipe dure, compétitive, résistante mentalement et qui s’adapte », termine le coach de l’année 2024.