Comme son père Carmelo, Kiyan Anthony jouera pour Syracuse

La rumeur courait depuis plusieurs semaines et on imaginait mal qu’elle ne se confirme pas. Finalement, on apprend que Kiyan Anthony défendra bel et bien les couleurs de Syracuse en NCAA en 2025/26.

Vingt-deux ans après l’épopée victorieuse de son père Carmelo avec les Orange, qui ont depuis retiré son maillot, le prospect de 17 ans perpétuera donc l’héritage familial, malgré l’intérêt d’universités comme USC, Auburn ou encore Florida State.

« Au final, c’est ma relation avec le staff qui a fait la différence » dévoile l’adolescent, en référence à sa proximité avec l’entraîneur, Adrian Autry. « Dès le premier jour, quand Syracuse a commencé à me recruter, j’ai senti que c’était comme une famille. Bien sûr, le nom de mon père est quelque chose de spécial ici, mais je veux me faire ma propre histoire, et c’est ce que j’ai commencé à faire à travers mon dévouement pendant l’intersaison avec des entraînements matinaux et des participations à des camps ou sur le circuit lycéen. »

Sur les traces de papa, champion NCAA

Arrière réputé pour ses qualités au scoring, comme son père, Kiyan Anthony admet toutefois que cela n’a pas toujours été simple de se défaire de l’ombre de Carmelo. Ce qu’il lui faudra continuer de faire à Syracuse…

« Ça a été une véritable épreuve, surtout au collège et dans ma première année de lycée » révèle-t-il. « Je ne savais pas ce que je faisais à l’époque, mais j’ai commencé à écouter mon père, j’ai fait confiance à ses mots, je me suis constitué une routine et j’ai commencé à devenir moi en tant que joueur. La différence entre nous, c’est que c’était un pur scoreur, un agresseur, qui pouvait marquer contre n’importe qui quand il le voulait. Moi, j’ai la capacité de scorer mais je peux aussi créer pour les autres. »