Bryce James et Kiyan Anthony s’affrontent sous les yeux de leurs pères

Les deux pères étaient présents au premier rang, chacun de leur côté. Bryce James et Kiyan Anthony se sont affrontés dans le cadre de la tournée Nike EYBL, en présence de LeBron James et de Carmelo Anthony.

Le fils de ce dernier est, selon 247Sports, dans le Top 30 des lycéens les plus convoités des Etats-Unis. Le Bleacher Report rappelle qu’il a reçu des offres venant d’Auburn, Florida State, Rutgers, Syracuse (la fac de son père) ou encore USC.

Moins coté que le premier cité, le fils de la star des Lakers est dans le viseur de Duquesne et d’Ohio State. Les deux jeunes basketteurs ont beau être rivaux au sein du championnat AAU, le respect mutuel se rapproche même du lien familial.

Comme des cousins

« C’est un shooteur d’élite, il peut vraiment shooter. Quand il est chaud, il ne rate rien. Il est bondissant, plus que moi, je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire qu’il ressemble à son père, mais c’est un peu le cas quand il dunke. On a grandi ensemble, même s’il vivait à Los Angeles, mais c’est vraiment comme la famille », lâchait le fils de Melo à propos de son homologue.

Kiyan Anthony compare même Bryce James à un « cousin ». Cette relation n’est pas sans rappeler les batailles que leurs pères ont eux-mêmes connues, du temps où ils étaient au lycée. Des années plus tard, ils avaient atteint le sommet de la Draft, en 2003, respectivement à la première place pour LeBron, la 3e pour Carmelo.

C’est Bryce James qui est sorti vainqueur de ce duel (71-65) avec son équipe, même si Kiyan Anthony (18 points, 4 passes) a davantage brillé sur le terrain que lui (8 points, 2 rebonds, 1 contre).

Le fils de Carmelo note d’ailleurs l’impact des conseils de LeBron depuis le bord du terrain.

« Au fur et à mesure du match, on pouvait voir qu’il (LeBron James) était la clé. Il les aidait vraiment avec son « scouting ». Parce qu’il savait vraiment où j’allais, et quelle main j’allais utiliser. »