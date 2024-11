Zaccharie Risacher inscrit son nom aux côtés de LeBron James et Victor Wembanyama !

« Je suis fatigué ». C’est ce qu’a avoué Zaccharie Risacher après son quatrième match en six jours, et surtout superbe performance face aux Knicks : 33 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 2 contres. Le tout à 6 sur 10 à 3-points. Avant cette rencontre, son record était à 17 points…

« En gros, le coach m’a demandé de shooter. Mais il n’y a pas que lui. Tout le monde me le demande, du staff aux joueurs, et c’est utile pour ma confiance » a réagi le Français, qui en était déjà à 5 sur 7 à 3-points en première période. C’est lui, à 90 secondes de la fin, qui égalise sur un caviar de Trae Young. À l’aile, Zaccharie Risacher se dirige au coeur de la raquette, et il inscrit un « floater » face à des Knicks surpris par son mouvement.

Désormais le meilleur scoreur chez les rookies

« C’est quelque chose qu’on travaille à l’entraînement » explique Trae Young. « Il est allé au milieu de la raquette, et je savais où le trouver. Il s’est retourné, et si Towns ne montait pas sur lui, il pouvait marquer. Si Towns montait, Clint (Capela) était derrière pour la passe lobée. C’était une action importante pour nous. »

Cette performance permet à Zaccharie Risacher d’inscrire son nom aux côtés de ceux de Victor Wembanyama, Kevin Durant, LeBron James et Lamar Odom.

Avant lui, seuls ces quatre joueurs avaient cumulé au moins 30 points, 2 interceptions et 2 contres dans une rencontre avant 20 ans. Zaccharie Risacher est le seul à ajouter au moins cinq paniers à 3-points. C’est aussi la 5e meilleure performance d’un rookie français, derrière Rodrigue Beaubois (40 points) et Victor Wembanyama (40, 38 et 34 points).

Grâce à ce coup de chaud, il atteint les 12 points de moyenne sur la saison, et il est le numéro 1 des rookies. « Sa progression ne sera pas linéaire » prévient Quin Snyder. « Il doit persévérer. Nous avons confiance en lui, qu’il réussisse ou pas ses tirs. Aujourd’hui, il a aussi été très bon au rebond défensif. »