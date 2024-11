Evan Mobley encore plus doué que Kenny Atkinson ne l’imaginait

Jarrett Allen a vu dans cette séquence de deux minutes face aux Bucks un simple « aperçu » du potentiel de son coéquipier. Après une première finition près du cercle, Evan Mobley est allé cueillir Delon Wright au contre, puis est parti en « coast-to-coast » pour finir la contre-attaque avec un dunk main gauche.

L’intérieur des Cavs enchaînait sur la possession suivante par un « pick-and-pop » terminé par un tir à 3-points. Soit 7 points de suite inscrits sur trois possessions. Une séquence qui résume bien son impact des deux côtés du terrain, sa capacité à sanctionner à différents niveaux, mais également à porter le cuir.

« Je crois vraiment qu’Evan a encore un autre niveau de jeu à atteindre. Il peut être plus agressif à certains moments et prendre le dessus. Mais tout le monde a regardé cette séquence. […] On en veut toujours plus », réclame Jarrett Allen.

Son potentiel tient Kenny Atkinson éveillé

Ce discours est beaucoup lié aux exigences fixées dès le début de la saison par Kenny Atkinson. Cherchant à placer l’intérieur au centre du jeu des Cavs, le nouveau coach ne manque pas une occasion de lui rappeler de rester agressif.

Résultat : sans réaliser un bond spectaculaire, Evan Mobley est sur les bases de sa meilleure moyenne en carrière au « scoring » (17.6) alors que son temps de jeu baisse. Son efficacité se traduit par ses meilleurs chiffres à 3-points (40%) et aux lancers-francs (84%). Aussi, il a gagné une place au rang des meilleurs marqueurs de son équipe, devant Jarrett Allen et toujours derrière Donovan Mitchell et Darius Garland.

Au-delà de la production, il y a une façon de faire qui enthousiasme son coach. « Il m’a convaincu, plus vite que je ne le pensais, qu’il est plus doué que je ne le pensais, qu’il prend de meilleures décisions, qu’il est un meilleur shooteur : cela ouvre donc un vaste champ d’action. On ne peut pas précipiter les choses », juge le technicien.

Celui-ci, qui pense à sa facilité dans le dribble, sa bonne vision du jeu ou sa capacité à sanctionner de loin, ajoute : « Mais cela me tient vraiment éveillé la nuit, dans le bon sens du terme. Je me demande comment on peut l’utiliser autrement. »

La « licorne » des Cavs

Lorsque Jarrett Allen est interrogé sur ce qui fonctionne le mieux en attaque, le pivot rétorque : « Partager le ballon et avoir Evan en tête de raquette. » Au centre du jeu donc. « Il est excellent pour faire tourner notre attaque comme distributeur. On passe beaucoup par lui. Cela permet à tout le monde d’être ouvert », développe le pivot qui, comme ses coéquipiers, parle de lui comme d’une « licorne ».

Convaincu de devoir l’impliquer en attaque, Darius Garland l’appelle ainsi parce « qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs de 7 pieds capables de faire ce qu’il fait ». Donovan Mitchell estime, lui, que son niveau actuel est un « strict minimum ».

« Je lui dis : ‘C’est le minimum, c’est ce que tu devrais être. Tu étais dans le meilleur cinq défensif à 22 ans, voilà ce que tu es.’ Et il y a tellement de facettes à son jeu qu’il n’a pas encore dévoilées. Bravo à Kenny et au staff de l’avoir mis en position de réussir. […] On a tous compris que si nous voulons être un prétendant au titre, il en est un élément très important », termine ainsi l’ancien de Utah.

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 8 30 53.8 40.0 84.0 1.2 6.9 8.1 2.8 2.8 0.9 1.9 1.8 17.6 Total 206 33 54.4 27.2 68.6 2.2 6.6 8.8 2.8 2.5 0.8 1.9 1.6 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.