Kenny Atkinson veut placer Evan Mobley au coeur du jeu des Cavaliers

Une nouvelle ère débute pour Cleveland, avec Kenny Atkinson sur le banc… et Evan Mobley en pièce centrale de l’attaque dans l’Ohio ? L’ancien coach des Nets a en effet chanté les louanges de son nouvel intérieur et a esquissé ce qu’il souhaite être le jeu de son équipe. Parmi ses priorités, Kenny Atkinson veut mettre en lumière Evan Mobley, et lui confier plus de responsabilités pour initier les offensives des Cavaliers, parfois trop dépendants de leur base arrière Donovan Mitchell – Darius Garland ces deux dernières années.

Cleveland.com assure ainsi qu’Evan Mobley était un des « principaux sujets de discussion » durant les entretiens entre Kenny Atkinson et ses nouveaux dirigeants, le technicien développant une vision précise de la manière avec laquelle il souhaite exploiter les qualités de son ailier-fort.

Kenny Atkinson veut Evan Mobley au centre d’une attaque plus « moderne »

« Son talent a tellement de facettes » a estimé Kenny Atkinson lors de sa présentation lundi. « C’était une partie importante de notre discussion durant nos échanges, comment l’amener au niveau supérieur. Il a 22 ans (ndlr, 23 en réalité depuis le 18 juin), donc il va naturellement continuer de grandir. C’est prometteur rien que par son talent. Mais je pense que l’on peut par des systèmes mettre le ballon dans ses mains plus souvent pour être franc. »

Doué des deux côtés du parquet, Evan Mobley était cantonné à un rôle précis sous JB Bickerstaff, sans trop pouvoir s’en émanciper. Pire, il reste sur sa plus petite moyenne de tirs de lancers-francs tentés par match de ses trois années de carrière, en 2023/24.

« Cela se fera de multiples façons » a poursuivi l’assistant de Vincent Collet en Equipe de France, avec qui il était d’ailleurs quand il a reçu la confirmation qu’il avait obtenu son nouveau poste. « Quand vous avez un joueur aussi polyvalent, cela peut être de monter le ballon en transition, cela peut être comme porteur de balle quand nous jouons sans vrai pivot, ou sur ‘pick-and-roll’. Je pense qu’il y a des choses créatives que l’on peut faire pour l’aider. Je lui en ai parlé et il en était ravi, mais c’est plus globalement son ‘usage’ (le temps passé avec le ballon) qui peut augmenter, et nous devons trouver les meilleures positions pour le faire. Je sais que c’est une grosse, grosse partie de ce qui nous fera passer un cap supplémentaire. »

Outre le cas d’Evan Mobley, qui pourrait être prolongé dès cet été, Kenny Atkinson a expliqué vouloir proposer un jeu plus moderne et vouloir si possible être « en avance » sur le reste de la ligue. L’entraîneur met en avant son retour d’expérience àe Brooklyn – « il y a tellement de choses que j’aurais pu mieux faire là-bas » a-t-il exprimé – mais aussi comme assistant de Tyronn Lue, puis de Steve Kerr, deux des tacticiens les plus respectés de NBA.

La prolongation ou la porte pour Donovan Mitchell ?

« Nous avons quatre All-Stars » estime Kenny Atkinson. « Evan sera All-Star, on le sait tous. Nous avons beaucoup de pièces à disposition, et le talent est là, donc nous allons travailler à ajuster là où nous pouvons maximiser le talent des gars. »

Un moyen de décharger un peu Donovan Mitchell de ses responsabilités, très bon l’an passé mais aussi très ciblé par les défenses adverses tant le jeu passait par lui. Sa gestion s’annonce cruciale, à un an d’un possible départ comme « free agent ». Les Cavaliers espèrent régler cette situation avant le début de la saison avec une proposition de prolongation de contrat.

Cleveland.com avance que la franchise de l’Ohio s’attend à une issue positive, mais mettrait Donovan Mitchell sur le marché en cas de refus pour éviter de le voir s’en aller dans quelques mois sans contrepartie.