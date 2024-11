Stats & Highlights | Le Thunder toujours invaincu, le Jazz enfin vainqueur

Avant d’aller voter pour l’élection américaine et de ne rejouer que mercredi soir, les 30 franchises étaient sur le pont cette nuit, et les Celtics n’ont fait aucun cadeau aux coéquipiers de Zaccharie Risacher (15 points). Vainqueurs de 30 points, Jayson Tatum et les champions NBA avaient sans doute en travers de la gorge les deux revers de la saison passée. Comme les Cavaliers, vainqueurs des Bucks, le Thunder de Jalen Williams (23 points) conserve son invincibilité avec une victoire facile face au Magic.

Pour les Nuggets, c’est toujours aussi compliqué mais le duo Jokic-Westbrook arrache, à nouveau, la victoire face aux Raptors. Victoire aussi sur le fil pour les Nets face aux Grizzlies d’un monstrueux Zach Edey (25 points, 12 rebonds à 11 sur 12 aux tirs) et d’un spectaculaire Ja Morant (deux 360° !). Santi Aldama loupe le 3-points de la gagne au buzzer.

Les Pelicans en chute libre

Moins de suspense entre les Mavericks et les Pacers avec la victoire surprise des partenaires de Tyrese Haliburton (25 points) au Texas. Régional de l’étape, Myles Turner fait un gros chantier sous les panneaux avec 30 points et 11 rebonds. La sortie sur blessure de Dereck Lively II y est sans doute pour beaucoup…

À Chicago, le Jazz décroche sa première victoire de la saison, et Will Hardy peut remercier Keyonte George (33 pts, 9 pds) et John Collins (28 pts, 13 rbds) qui signent leur meilleur match sous les couleurs de Utah. Zach LaVine absent, Coby White a manqué de soutien en fin 3e quart-temps.

Malgré ce succès, le Jazz reste bon dernier car les Blazers dominent facilement l’équipe C des Pelicans avec 24 points d’Anfernee Simons et 19 points, 13 rebonds de Deandre Ayton.

Atlanta – Boston : 93-123





Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE 116 MIL 114 WAS 112 GSW 125 DET 115 LAL 103 ATL 93 BOS 123 BRO 106 MEM 104 MIA 110 SAC 111 CHI 126 UTH 135 HOU 109 NYK 97 MIN 114 CHA 93 OKC 102 ORL 86 NOR 100 POR 118 DAL 127 IND 134 DEN 121 TOR 119 PHO 118 PHI 116 LAC 113 SAS 104

Oklahoma City – Orlando : 102-86





Brooklyn – Memphis : 106-104

Dallas – Indiana : 127-134





Chicago – Utah : 126-135





Denver – Toronto : 121-119





New Orleans – Portland : 100-118





