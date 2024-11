Sérieux, les Wolves dominent les Hornets

S’ils ont plutôt bien défendu dans les premières minutes, notamment en bloquant bien au rebond, les Hornets cèdent néanmoins du terrain en encaissant des paniers primés d’Anthony Edwards.

Les Wolves passent alors un 11-0, mais, à l’issue du premier quart-temps, qui s’est terminé avec des séquences brouillonnes, les deux équipes sont à égalité (24-24). Entre le sérieux de la défense de Minnesota et les choix douteux de Charlotte, Rudy Gobert et sa bande commencent le deuxième quart-temps avec un 13-2. Sans forcer, les troupes de Chris Finch rejoignent les vestiaires à la pause avec une certaine avance (57-45).

Après la mi-temps, et avec le réveil de Jaden McDaniels, les Wolves prennent le large. Les Hornets existent encore avec quelques shoots de LaMelo Ball mais l’écart est fait. Il se confirme avec un 9-0 et un panier primé au buzzer de Donte DiVincenzo pour conclure le troisième quart-temps (91-71).

Et comme Minnesota entame le dernier acte avec un 8-0, la rencontre est terminée et les dernières minutes sont sans intérêt. Victoire logique des Wolves (114-93), qui infligent ainsi un troisième revers de rang à Charlotte.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match appliqué pour les Wolves. Après leur défaite contre les Spurs, les joueurs de Minnesota ont bien réagi. Sérieux en défense et adroits à 3-pts (18/38), ils n’ont pas laissé d’espoir aux Hornets, qui n’ont survécu jusqu’en troisième quart-temps qu’avec quelques shoots primés ici ou là. L’écart entre les deux équipes était flagrant, LaMelo Ball n’ayant jamais réussi (2/8 à 3-pts et 5 ballons perdus) à enflammer la partie pour déstabiliser les Wolves. Ce n’était pas le plus beau match de la saison mais, au moins, les finalistes de conférence Ouest en titre l’ont abordé avec la volonté de bien faire les choses et le score le reflète parfaitement.

– Tidjane Salaün a beaucoup tenté. Le Français a (en partie) sauvé son match en dernier quart-temps avec un dunk et un panier primé, car sinon, tout fut difficile pour lui dans cette partie. Il a manqué son entrée en premier quart-temps avant de se faire cueillir près du cercle en deuxième. Globalement, s’il n’a pas hésité à tenter sa chance, il cherche encore ses marques et a pris quantité de tirs compliqués. Il termine avec 5 points à 2/10 au shoot, dont 1/7 derrière la ligne à 3-pts, 2 rebonds, une passe et une interception, ainsi que 2 ballons perdus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.