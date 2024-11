Kevin Durant gâche le retour de Paul George et le record de Guerschon Yabusele !

Voilà ce qui s’appelle faire d’une pierre deux coups. Alors que les Sixers enregistraient le retour de Paul George et que Guerschon Yabusele (19 points) s’offrait un nouveau record en carrière, Kevin Durant a mis les choses au clair. Une grosse performance à 35 points, des tirs décisifs alors que son équipe était à la peine sur la fin et surtout le tir de la gagne (118-116) !

Forts d’une bien meilleure dynamique collective, notamment à domicile, les Suns avaient réalisé la meilleure entame de match. L’envie de partager le cuir a fait de nombreux heureux chez les Suns, parmi lesquels Royce O’Neale dont le deuxième panier primé de suite a offert 10 points d’avance à son équipe (20-10).

Mais ce premier passage des remplaçants respectifs a tourné à l’avantage des visiteurs, portés par un Kyle Lowry hyper productif d’entrée de jeu. Avec lui, et une défense de zone gênante, Philadelphie recollait et un match à une possession, ou deux, s’installait pour un bon moment.

Paul George encore rouillé avec son tir, Tyrese Maxey se chargeait d’alimenter la marque avec ses flèches à 3-points. Le meneur des Sixers s’embarquait par séquences dans des duels de snipers avec Kevin Durant qui, lui, compensait la soirée désastreuse de Devin Booker au tir. Le troisième homme fort de Phoenix, Bradley Beal, faisait dans l’efficacité, coupant notamment à plusieurs reprises les lignes de passe pour finir en contre-attaque.

Les Sixers s’échappent grâce à Guerschon Yabusele

Après trois quart-temps (94-93), il était très difficile de savoir quelle équipe allait prendre le dessus sur l’autre. Les locaux ont connu une entame de 4e délicate, leur monsieur Propre, Tyus Jones, perdant étonnamment deux ballons coup sur coup. Après un nouvel échange de paniers entre Maxey et Durant, le facteur X de la soirée, Guerschon Yabusele, offrait 9 points d’avance aux Sixers à moins de six minutes (104-113) grâce à deux tirs primés.

On pensait les Suns un peu sonnés. C’était sans compter sur un Kevin Durant plein de sang-froid dans les derniers instants. Ses tirs à mi-distance faisaient de gros dégâts, tandis que le cinq de petite taille des visiteurs avait également du mal à contenir la taille d’en face. En réponse à un 9-0 concédé, les Suns signaient un 8-0 pour reprendre l’avantage (116-115).

Tyrese Maxey a eu l’occasion de redonner l’avantage à son équipe, mais s’est contenté d’un 1/2 sur la ligne des lancers. Derrière lui, l’inévitable Kevin Durant signait la pénétration de la gagne à laquelle Paul George, ne parvenait pas à répondre.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Suns impeccables à domicile. Même s’ils ont eu très chaud ce soir, les joueurs de l’Arizona (6 victoires – 1 défaite) enchaînent une 5e victoire de suite et restent invaincus à domicile (4-0), avec le début d’un beau tableau de chasse (Mavs, Lakers). Prochain rendez-vous, toujours à domicile, face au Heat mercredi prochain.

– Record en carrière pour Guerschon Yabusele. Son précédent record NBA, avec les Celtics donc, datait d’un soir d’avril 2018, où il avait inscrit 16 points. Il a battu aisément ce record sur sur la base de son gros volume de tirs à 3-points (5/11), en plus d’un apport complet (7 rebonds et 6 passes). Essentiellement utilisé sur le « pick-and-pop », il a tout de même signé un gros dunk dans le dernier quart-temps en coupant au cercle. Victime d’une faute flagrante de Grayson Allen, il a eu un peu de mal en défense sur la fin.

– Des stars dans le dur. Devin Booker (3/18), Paul George (4/13, 7 ballons perdus), quasiment le même combat. Alors que le premier connaît un très solide début de saison, il n’a jamais réussi à se mettre en rythme. Le second, lui, en manquait clairement et a paru emprunté, forçant beaucoup de ses tirs et de ses pénétrations.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.