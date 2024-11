Joel Embiid sort du silence : « Je serai bientôt de retour »

Finalement, Joel Embiid ne jouera pas ce samedi soir contre les Grizzlies. Le pivot des Sixers monte certes en puissance, en s’entraînant ces derniers jours, mais il est encore trop court. Après sa séance de vendredi, il a pris la parole pour faire le bilan sur sa situation.

Rappelons-la : il n’a pas encore joué de la saison, la faute à un genou gauche qui lui a posé des problèmes durant toute l’année 2024.

« J’ai été opéré en février et je suis revenu tôt pour me battre avec mon équipe, pour jouer, pour nous donner une chance. Malheureusement, on a perdu en playoffs et j’ai eu du temps pour récupérer. Je suis vraiment dans la gestion depuis ma dernière opération », résume Joel Embiid. « Je gère les choses et j’essaie de trouver la meilleure approche. Je me sens plutôt bien. J’ai commencé à rejouer et ça va, donc je serai bientôt de retour. »

Encore un peu court physiquement

Sauf que « bientôt », ce n’est pas précis. Le flou demeure et le joueur ne peut pas en dire plus.

« C’est imprévisible. Je peux avoir de bons jours, mais aussi des mauvais, donc ce ne serait pas malin de dire, ici et maintenant, que je vais jouer mardi. Je suis encore sur le retour, à chercher ma forme physique. J’ai besoin de me sentir à 100% », précise le MVP 2023. « Car au fil des années, j’ai pris des risques pour cette équipe, ce que je vais continuer de faire. Mais, pour l’instant, je dois m’assurer que tout va bien. Tout va dans le bon sens pour que je puisse faire une longue saison et de bonnes années. »

Joel Embiid a aussi écarté l’hypothèse que les Jeux olympiques auraient plombé sa rééducation et que la participation à la compétition estivale est responsable de son absence actuelle. Il a expliqué qu’il n’avait pas fait énormément d’efforts – contrairement à ce qu’il doit faire à Philadelphie – pour gagner la médaille d’or. « J’étais heureux de prendre des rebonds, de faire des écrans, de défendre, d’aller vers le cercle et de donner des espaces aux autres », glisse-t-il.

« Quand je vois des gens dire que je ne veux pas jouer… J’ai tellement fait pour cette ville, pris tellement de risques pour qu’on puisse dire ça de moi »

S’il est proche d’un retour, que lui manque-t-il pour définitivement commencer l’exercice 2024/25 ?

« Être à l’aise, avoir confiance », répond-il. « Je ne veux pas être dans une situation où j’aurais peur de faire telle ou telle chose. C’est ce qui est le plus dur mentalement depuis l’opération. J’essaie de retrouver cette confiance. Dans le passé, c’était facile, mais là, pour une raison que j’ignore, mentalement, je dois me faire confiance, avoir confiance en mon corps. C’est ce que je fais en ce moment. »

Donc que l’on n’essaie pas de faire passer le pivot pour un tire-au-flanc, comme certains peuvent le faire pour Kawhi Leonard, car ces critiques le touchent et lui semblent injustes.



« J’ai eu deux fractures au visage, je suis revenu très tôt avec le risque de perdre la vue. J’ai eu des doigts cassés et je suis revenu. Quand je vois des gens dire que je ne veux pas jouer… », regrette-t-il. « J’en ai traversé des choses. J’ai tellement fait pour cette ville, pris tellement de risques pour qu’on puisse dire ça de moi. Ce sont des conneries. J’ai tellement fait pour cette putain de ville pour être considéré comme ça. J’en ai trop fait, putain. J’aurais voulu avoir plus de chance, comme d’autres joueurs, mais ça ne veut pas dire que je n’essaie pas, que je ne fais pas mon possible pour être sur le terrain. Ce qui sera bientôt le cas. »