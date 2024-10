Tyrese Haliburton ne se sent pas lui-même en ce début de saison

Il a commencé par mordre le bas de son maillot, avant de poser les deux mains à l’arrière de sa tête. Le tout en grimaçant, alors que Tyrese Maxey se chargeait d’éteindre les derniers espoirs de Tyrese Haliburton et des Pacers en prolongation.

Les deux lancers-francs de la jeune vedette des Sixers convertis, la défaite d’Indiana était confirmée et le meneur de jeu local se précipitait au vestiaire. Nouvelle soirée à oublier pour lui. Le champion olympique cet été avec Team USA se devait de réagir après deux premières soirées à l’extérieur très difficiles.

Ses 15 points à 6/18 aux tirs à Detroit ont été suivis par une horreur au Madison Square Garden avec zéro point au compteur (0/8). Dans les faits, il s’est montré bien plus productif face à Philadelphie avec ses 22 points, à nuancer toutefois avec son 8/18 aux tirs.

À la création ? Seulement 2 passes décisives au compteur, pour 3 ballons perdus. Après trois matchs depuis le début de saison, Tyrese Haliburton n’a distribué que 11 passes décisives. Le meilleur passeur de la ligue en titre en distribuait autant la saison passée… mais chaque soir.

On comprend mieux sa réponse sans équivoque lorsqu’un journaliste lui demande s’il se sent lui-même : « Non. » Sa ligne statistique est une chose, ses erreurs qui coûtent cher dans le « money time » une autre. À 20 secondes de la fin du temps réglementaire, son équipe menée d’un point, il a manqué d’attention face à un Andre Drummond aux mains actives, qui a généré la perte de balle.

Caleb Martin s’en sort bien…

Le double All-Star s’est racheté alors que Tyrese Maxey venait d’offrir trois points d’avance à son équipe sur la ligne des lancers-francs. Privés de temps-mort, les Pacers avaient besoin d’un miracle. Tyrese Haliburton s’en est chargé avec un tir impossible en « double-clutch » pour envoyer tout le monde en prolongation.

Au cours de cette dernière, avec moins de dix secondes à jouer et encore un déficit de deux points au score, le meneur de jeu a profité d’une erreur apparente d’appréciation de Caleb Martin. Celui-ci a commis une faute volontaire sur lui, pensant peut-être que Philadelphie menait de trois points ou n’était pas dans la pénalité.

Tyrese Haliburton se retrouvait sur la ligne pour égaliser, mais manquait le premier, avant de rater exprès le suivant. « Ce n’est pas une bonne sensation. C’est la même chose après le match des Knicks. Pour l’instant, ça craint. Si Dieu le veut, je suis sûr que le soleil se lèvera demain. On a un autre match demain. 79 de plus », rappelle le meneur dont l’équipe joue à Orlando la nuit prochaine.

Conscient de n’avoir « pas réussi à conclure », il ajoute : « Ça craint et faire comme si je n’allais pas y repenser pendant le reste de la soirée n’est probablement pas vrai. Mais comme je l’ai dit, il reste 79 matchs. Demain est un autre jour, on aura une autre chance de se battre. C’est ce qu’il y a de bien dans tout ça. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 2.3 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 3.2 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.1 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 3.5 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.1 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.4 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 3 33 31.8 20.0 57.1 0.7 2.7 2.7 3.7 2.0 1.3 2.3 1.0 12.3 Total 263 33 47.6 39.0 85.3 0.6 3.0 3.0 8.7 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.