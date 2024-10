Tyrese Maxey et les Sixers s’arrachent pour battre les Pacers en prolongation

Du suspense, beaucoup de suspense même entre les Pacers et les Sixers pour cette première affiche de la saison un dimanche après-midi. À l’arrivée, ce sont les coéquipiers de Tyrese Maxey (45 points) qui font chuter Indiana (118-114), dans ce qui constitue la première victoire de Philadelphie en 2024/25.

Le début de match est à l’avantage des Sixers, qui se battent sur tous les ballons et récupèrent des rebonds offensifs, à l’image de Caleb Martin ou Guerschon Yabusele, et qui profitent des espaces dans la défense adverse pour sanctionner, avec Eric Gordon (28-23). Les Pacers, plus adroits et moins dispendieux balle en main, finissent néanmoins par se reprendre et monter en régime, s’appuyant sur Tyrese Haliburton, Obi Toppin, Pascal Siakam ou encore Myles Turner (58-52).

On pensait Indiana sur la bonne voie, mais que nenni : l’attaque est à l’envers, l’adresse chute et Philadelphie joue crânement sa chance, alors que Tyrese Maxey se réveille quelque peu. Heureusement, les remplaçants d’Indy, notamment TJ McConnell, sont là pour faire le job (79-78). Maxey, décidément bien réveillé et seul contre tous (ou presque), continue de faire des misères à ses défenseurs, mais le collectif de Rick Carlisle lui répond tant bien que mal…

Maxey gagne le « duel des Tyrese » face à Haliburton

Avec un craquage de Nick Nurse et deux possessions d’avance, les Pacers semblaient avoir fait le plus dur dans les deux dernières minutes. Le problème, c’est que trois pertes de balle de leurs meneurs (deux de Tyrese Haliburton et une de Andrew Nembhard) relancent des Sixers qui n’en demandaient pas tant. Après des lancers-francs de Tyrese Maxey, Haliburton se rattrape avec une prière à 3-points, miraculeuse, qui envoie tout le monde en prolongation (105-105) !

En prolongation donc, Tyrese Maxey ne cesse de porter l’attaque de Philadelphie, tandis que Indiana peine à trouver ses positions de shoot et des paniers faciles. Héroïque, le lutin de Philly s’imagine planter le tir qui change tout à 20 secondes de la fin, sauf que le traditionnel jeu des lancers-francs maintient encore Indy en vie. Finalement, c’est Maxey qui plie l’affaire sur la ligne, au bout du suspense : 118-114 !

À RETENIR

– Tyrese Maxey a mis Philadelphie sur son dos. D’abord maladroit pendant une mi-temps, Tyrese Maxey s’est réveillé dans la deuxième et il a ensuite martyrisé la pauvre défense des Pacers, incapable de le ralentir dès qu’elle l’a laissé prendre confiance. Toujours sans Joel Embiid ni Paul George, on attendait de lui qu’il prenne les commandes des Sixers et c’est ce qu’il a réussi, sans jamais douter malgré ses échecs (14/32, dont 5/17 à 3-points) et en gardant le pied sur l’accélérateur pour agresser ses vis-à-vis. Un match de patron et plein de sang-froid, notamment quand « T-Max » a contrôlé ses nerfs sur la ligne dans les moments chauds.

– Tyrese Haliburton reste hors du coup. Excepté son shoot pour égaliser en toute fin de quatrième quart-temps, voire ses quelques bonnes séquences en première mi-temps, on n’a pas suffisamment vu Tyrese Haliburton peser sur ce match. Ce à quoi on pouvait s’attendre après sa sortie ratée face aux Knicks. Quelque peu dépassé en défense et peu inspiré dans l’organisation (2 passes décisives pour 3 pertes de balle, dont 2 cruciales dans le money-time…), le meneur est clairement mal entré dans sa saison et, si les Pacers sont autant dans le dur offensivement, c’est parce que leur maestro est à côté de ses/son basket(s).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.