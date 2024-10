Le fabuleux destin à venir de Chet Holmgren

Il n’y a guère que ce 0/10 à 3-points qu’on pourrait lui reprocher sur les deux premiers matchs de la saison. Car pour le reste, Chet Holmgren a réalisé deux matchs, à Denver puis Chicago, quasiment parfaits.

Alors qu’on pouvait s’inquiéter pour le secteur intérieur du Thunder avec les blessures d’Isaiah Hartenstein et Jaylin Williams, le 2e choix de la Draft 2022 prouve qu’il peut tenir la baraque quasiment seul dans la peinture, même face au MVP en titre comme Nikola Jokic, ou un double All-Star comme Nikola Vucevic…

« Il contrôle son destin » s’enthousiasme Alex Caruso. « Peu importe ce qu’il veut accomplir dans cette ligue, il peut le faire. Il a l’éthique de travail, l’esprit de compétition. Si vous avez la capacité de progresser, la volonté de le faire et l’éthique pour y parvenir… Si vous avez tous ces ingrédients, vous contrôlez votre destin en NBA ».

S’il maintient ce niveau de jeu (23.0 points à 53% de réussite, 15.0 rebonds, 3.0 contres, 2.5 passes, 1.5 interception de moyenne), Chet Holmgren peut en effet accomplir de très, très grandes choses dans la ligue.

D’autant qu’il est dans une équipe qui affiche la même mentalité générale, avec une armée de pestes en défense.

« C’est amusant à voir » conclut ainsi Alex Caruso. « D’habitude, les équipes ont un ou deux gars comme ça, et je suis généralement l’un d’eux. Mais cette équipe est pleine de gars qui adorent défendre. Alors, quand on voit des gars jouer comme ça, ça vous aide à avoir la bonne énergie et à jouer dur. »

Chet Holmgren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 OKC 82 29 53.0 37.0 79.3 1.6 6.3 6.3 2.4 2.4 0.6 1.6 2.3 16.5 2024-25 OKC 2 32 52.8 0.0 61.5 3.5 11.5 11.5 2.5 2.0 1.5 2.0 3.0 23.0 Total 84 30 53.0 35.9 78.5 1.6 6.5 6.5 2.4 2.4 0.7 1.6 2.3 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.