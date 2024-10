Le MVP de la nuit | Chet Holmgren prend encore de l’épaisseur

Il suffit presque d’une seule action pour résumer la soirée de Chet Holmgren jeudi à Denver. Le Thunder est au cœur d’un bon passage en fin de troisième quart-temps.

Dos au cercle, Nikola Jokic tente de relancer les Nuggets sur du jeu au poste. Mais le Serbe ne parvient pas à vraiment à enfoncer Chet Holmgren malgré plusieurs tentatives, tente sans succès une feinte de tir, puis se fait cueillir par son vis-à-vis au moment de monter au lay-up. Nikola Jokic s’agace, parle à l’arbitre, quand Holmgren fonce plein axe vers le camp adverse. Lancé, il est servi par Shai Gilgeous-Alexander, et s’envole pour un dunk puissant. Contrôle et domination, les maîtres-mots de la superbe prestation de l’intérieur d’Oklahoma City.

Le Thunder avait grandement besoin de ses services ce jeudi, et Chet Holmgren a répondu à l’appel. Parce que son adversaire direct était la référence de la ligue à son poste, le triple MVP Nikola Jokic. Mais aussi parce que derrière son sophomore, Mark Daigneault était court en options dans la raquette, sans la recrue Isaiah Hartenstein, ni Jaylin Williams également blessé. Alors que les renforts à l’intérieur faisaient partie des dossiers prioritaires de l’été, Chet Holmgren n’a finalement eu besoin de personne d’autre pour régner.

« Mon équipe m’a mis dans les bonnes dispositions pour être efficace » a réagi l’intéressé sur TNT. « On a cette mentalité du ‘prochain joueur disponible’. Peu importe les circonstances, n’importe quel joueur sur le parquet est prêt à apporter sa contribution. Nous étions sans Isaiah et Jaylin, et tant qu’ils ne sont pas là, on doit tenir le choc. »

Plus solide à l’impact

Chet Holmgren a fait bien mieux que ça. Le pivot a regardé Nikola Jokic dans les yeux, même sur un plan physique.

« J’espère bien que je suis plus costaud cette saison, sinon j’aurais fait tout ce travail pour rien » a-t-il souri en conférence de presse. « J’ai pris quelques pounds (environ un demi-kilo, ndlr) de muscle, mais je dirais surtout que je me sens mieux pour bouger, absorber les contacts. »

« Il est plus costaud, pas forcément du haut du corps, mais notamment au niveau de ses jambes, il est plus fort dans le sens où il est plus endurant, il peut prendre plus de coups et jouer malgré ça » confirme Shai Gilgeous-Alexander. « Il était impitoyable ce soir. Mais on s’attendait à cela de sa part, il va continuer à s’habituer au rythme, à la dimension physique, il ne va faire que s’améliorer. »

De quoi s’attirer les louanges de son adversaire direct, « c’est vraiment un bon joueur » a commenté Nikola Jokic, comme de son entraîneur. « Ce qu’il a fait minute par minute contre Jokic ne doit pas être pris à la légère » salue Mark Daigneault.

Un match de All-Star indiscutable

Si Shai Gilgeous-Alexander termine meilleur marqueur des siens, Chet Holmgren était bien le meilleur joueur sur le parquet de la Ball Arena de Denver avec ses 25 points, 14 rebonds, 5 passes décisives, 4 contres et 2 interceptions.

Il a su exploiter avec réussite le choix opéré par Denver de laisser Nikola Jokic davantage près du cercle en défense pour boucher la voie aux pénétrations de « SGA ».

Trop grand pour les défenseurs extérieurs venus en aide, trop vif pour les rotations en deuxième rideau, le pivot du Thunder termine à 11/13 au tir à deux-points, symbole de sa justesse tout le match durant.

« Il est tellement dynamique, il peut s’écarter, il peut rouler vers le cercle, il peut être dangereux de plein de façons, tirer, passer… » s’est réjoui Shai Gilgeous-Alexander, qui a abreuvé son partenaire sur pick-and-roll. « Avec lui, vous avez juste à faire les bons choix et vous n’avez pas à réellement créer quelque chose, le jeu vient très naturellement. »

Cette prestation niveau All-Star laisse augurer de très belles choses pour le Thunder et son intérieur.