Chet Holmgren et le Thunder écœurent des Nuggets inquiétants

Attendu comme un des favoris, si ce n’est le favori de l’Ouest, le Thunder a envoyé un premier message. Contre le champion 2023 Denver dans les Rocheuses, la formation de Mark Daigneault s’est montrée en contrôle tout le match durant pour s’imposer de 15 points (102-87). L’écart ne semble pas refléter la pleine mesure de la domination d’OKC, impressionnant notamment en défense, et dès l’entame de la partie. En laissant les Nuggets à 41% au tir dans le premier quart-temps, les visiteurs ont donné le ton de la pénible soirée qui attendait Nikola Jokic et les siens.

Le MVP a fait son match, dans un duel à distance avec son dauphin du dernier scrutin, Shai Gilgeous-Alexander. Mais le triple double du Serbe est presque passé inaperçu, la faute notamment à Chet Holmgren.

L’intérieur sophomore a dominé la partie des deux côtés du parquet, illustrant parfaitement la différence de qualités athlétiques entre les deux équipes jeudi. Chet Holmgren et Gilgeous-Alexander ont ainsi mis le Thunder un peu plus à l’abri dans un troisième quart-temps à sens unique en compilant 21 des 27 points des leurs, quand Denver dévissait totalement offensivement à 7/29 au tir sur la période, dont 1/11 de loin.

Même sans être toujours flamboyant, Oklahoma City n’a eu besoin que d’être sérieux pour assurer un succès tranquille après avoir compté jusqu’à 20 points d’avance. Très prometteur pour le Thunder, mais loin d’être rassurant pour les Nuggets, passés à côté de leur rentrée des classes.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Chet Holmgren a répondu au défi. Sans Isaiah Hartenstein, ni Jaylin Williams, il s’est retrouvé comme seul véritable intérieur de métier du Thunder jeudi, avec pour objectif de tenir le choc face à Nikola Jokic. Mission réussie et de quelle manière, tant l’ancien de Gonzaga a dominé, avec 25 points, 14 rebonds et 5 passes, en plus de son habituel apport défensif (4 contres et 2 interceptions). Sa capacité à attirer le jeu au large a gêné Jokic toute la soirée, ouvrant aussi la voie à « SGA », lui aussi en jambes (28 points, 8 passes décisives et 7 rebonds).

– Denver loin du compte. Déjà pas franchement rassurants en présaison, les Nuggets ont livré une prestation franchement décevante. Surclassés par l’intensité du Thunder, les joueurs de Mike Malone n’ont jamais trouvé la clé offensivement, pour finir à un 35.4% au tir indigent. Denver se posait un temps la question d’ajouter un shooteur à son effectif et cela ressemble de plus en plus à une bonne idée (7/39 à 3-points, 1/16 pour le banc), surtout quand Jamal Murray et Michael Porter Jr se loupent ainsi (27 points à 9/31 au cumulé).

– Le Thunder a encore une marge de progression. Pas au complet, OKC n’a pas livré la prestation la plus aboutie qui soit, à l’image d’un Jalen Williams en dedans (12 points à 5/16). Seuls quelques petites accélérations pour revenir à hauteur dans le premier quart puis pour prendre ses distances dans le troisième ont été nécessaires pour avoir le match en main. Et dire que la profondeur des rotations est déjà à la hauteur avec un bon Aaron Wiggins, ou encore le Français Ousmane Dieng, intéressant par séquences.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.