Huff sort de sa coquille

Y avait-il une volonté de se venger chez Jay Huff, ou tout simplement d’envoyer un message ? Cet été, l’ancien meilleur défenseur de la G-League avait trouvé une place dans l’effectif du Magic pour disputer les Summer Leagues. Non conservé par Orlando, l’ancien pivot de Virginia a finalement récupéré une place aux Grizzlies, et cette nuit, il a été le bourreau du Magic avec ses 18 points à 7 sur 9 aux tirs, dont 3 sur 5 à 3-points. Spectaculaire, il s’incruste dans le Top 10 de la nuit avec un superbe dunk arrière !

Doublure de Zach Edey, il profite que le rookie multiplie les fautes pour récupérer du temps de jeu, et après trois rencontres, il tourne à 13 points de moyenne. Pas mal pour un joueur de 27 ans signé en « two-way contract » . « Ça fait du bien ! Pour être franc, je n’ai aucune idée du nombre de points que j’ai inscrits » répond-il en bord de terrain. « J’essaie de ne pas trop compter. Mais, je me sentais super bien. Mes coéquipiers m’ont encouragé, et je me sentais à l’aise de prendre beaucoup de ces tirs. »

Sa 4e expérience en NBA

Passé par les Lakers, les Wizards et les Nuggets sans convaincre ses dirigeants de le garder, Jay Huff a peut-être trouvé la bonne équipe pour s’installer en NBA. Derrière l’inexpérimenté Edey, il y a un joli coup à jouer, d’autant qu’il apprécie le style de jeu enflammé des Grizzlies.

« Par rapport au match de la veille à Houston, notre manière de jouer est un virage à 180°. On a juste joué différemment, et c’était super de retrouver Jaren Jackson Jr. Ça aide beaucoup. C’est difficile de mieux jouer qu’en première mi-temps. J’espère vraiment que c’est ce qu’on pourra voir dans le jeu des Grizzlies. C’est comme ça qu’on veut jouer, et je pense qu’on peut jouer comme ça tous les soirs tant qu’on reste concentrés. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.