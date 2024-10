Le MVP de la nuit | Coby White, le shooteur libéré

Il avait signé une première soirée discrète (10 points) et maladroite (4/13 dont 0/5 de loin) sur le parquet des Pelicans. Cette nuit à Milwaukee, Coby White a montré un tout autre visage avec le genre d’explosion offensive que les fans des Bulls adorent.

Son premier « stepback » à mi-distance, en prenant le dessus sur un Damian Lillard à la peine de ce côté du terrain toute la soirée, était le premier tir converti d’une longue série. L’arrière de Chicago allait exercer une pression permanente sur la défense d’en face, notamment dans le jeu de transition.

En gros, chaque ballon perdu par les Bucks a été payé cash. Coby White a excellé dans ce rôle, y compris lorsqu’il s’agissait de sanctionner après un tir encaissé. « On essaie de construire cette identité en jouant vite et en tirant plus à 3-points », rapporte le joueur de 24 ans qui a parfaitement illustré cette philosophie.

DeMar DeRozan parti à Sacramento, et son jeu à mi-distance avec, les Bulls ont le feu vert pour se lâcher derrière l’arc. Ce qu’ils ont fait cette nuit, en signant leur meilleure performance en la matière depuis 2021 (21/47).

« Ils ont travaillé pour obtenir de très bons tirs. Et je trouve qu’on a pris les bons tirs ce soir. Nous avons pris un volume important, mais je ne pense pas qu’on ait vraiment forcé beaucoup de choses », remarque un Billy Donovan qui, selon Coby White, « a inculqué à tout le monde la confiance nécessaire pour tirer ».

De la « frustration » évacuée

« Comme le dit le coach, il faut jouer sans relâche, continuer à avancer. On ne convertira pas toujours à 3-points comme ce soir. Mais il faut jouer sur ce rythme, essayer d’épuiser l’adversaire. On doit jouer comme ça. On n’a plus DeMar DeRozan, donc on doit trouver d’autres moyens de générer une bonne attaque », poursuit Coby White.

Un concept pleinement appliqué cette nuit avec ses 35 points à 12/20 aux tirs, dont 7/13 de loin, en plus de 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. Il s’est ainsi rapproché de son record en carrière posté l’an dernier face aux Kings (37 unités), même s’il a signé son record « officieux » lors du « play-in » face aux Hawks (42).

Avec ce carton, l’arrière évacue ainsi un peu de la « frustration » évoquée plus tôt dans la semaine, liée au fait d’être amené à porter moins le ballon cette saison. Ceci étant lié à l’arrivée de Josh Giddey et au retour en jeu de Lonzo Ball sur le poste de meneur.

« Il faut sacrifier quelque chose pour gagner. Donc si ce sacrifice implique que je joue plus sans ballon, alors je vais devoir m’y habituer et essayer de le gérer. (Jouer meneur) est là où je suis le plus performant. Mais c’est aussi le cas pour Lonzo et pour Josh. Il ne fait aucun doute que je suis prêt à me sacrifier pour l’équipe si cela se traduit par la gagne », assurait-il. Cette nuit, il n’a pas semblé trop en souffrir.

Coby White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 65 26 39.4 35.4 79.1 0.4 3.1 3.5 2.7 1.8 0.8 1.7 0.1 13.2 2020-21 CHI 69 31 41.6 35.9 90.1 0.4 3.7 4.1 4.8 2.6 0.6 2.3 0.2 15.1 2021-22 CHI 61 28 43.3 38.5 85.7 0.3 2.7 3.0 2.9 2.3 0.5 1.2 0.2 12.7 2022-23 CHI 74 23 44.3 37.2 87.1 0.2 2.7 2.9 2.8 1.7 0.7 1.0 0.1 9.7 2023-24 CHI 79 37 44.7 37.6 83.8 0.6 4.0 4.5 5.1 2.4 0.7 2.1 0.2 19.1 Total 348 29 42.7 36.9 84.8 0.4 3.3 3.6 3.7 2.1 0.6 1.7 0.2 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.