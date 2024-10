Après 1 006 jours d’absence, les Bulls fêtent le retour de Lonzo Ball

Ça y est : après deux ans et demi d’absence, et trois opérations du genou dont une greffe de cartilage, Lonzo Ball a enfin refoulé les parquets NBA. Ça méritait bien une « standing ovation » de la part du United Center !

« C’était beaucoup mieux de jouer que de regarder » peut apprécier le meneur de jeu, rentré en jeu à la moitié du premier quart-temps, en conférence de presse. « C’est difficile de mettre des mots sur ce que j’ai ressenti sur le terrain. C’est vraiment un moment que je n’oublierai jamais. »

Dans le jeu, on a retrouvé le Lonzo Ball qu’on connaissait, intelligent dans ses choix sur le terrain. Il finit avec 10 points à 4/6 au tir, dont 2/4 de loin, en 15 minutes, dans la victoire des Bulls (125-123) face aux Wolves.

Toute la salle a toutefois retenu son souffle quand il s’est jeté pour récupérer un ballon qui sortait…

« Je n’ai plus le même corps que lorsque j’ai démarré ma carrière. Mais je pense toujours pouvoir être productif et efficace sur le terrain »

« C’est le positif. Je n’ai rien ressenti du tout (au niveau du genou) » explique-t-il ainsi. « J’ai eu le sentiment de bien bouger. Désormais, il s’agit de construire sur ça, et de continuer de le faire soir après soir ».

Soumis à une limite de temps de jeu, Lonzo Ball va tout de même être particulièrement surveillé par les Bulls, d’autant que la douleur n’était pas totalement absente durant la présaison. Mais Billy Donovan et ses coéquipiers étaient déjà heureux de le retrouver sur le terrain après tant d’épreuves et de jours loin du jeu.

« J’ai trouvé qu’il était superbe » explique le coach. « Il fait tellement de choses dans le match pour lesquelles il n’a même pas besoin de son genou ou de son corps. Il utilise tellement sa tête. Il bougeait très, très bien. »

Avec le sourire, le frère de LaMelo espérait que sa « longue, très longue » rééducation soit désormais « totalement » derrière lui. Même s’il admet qu’il n’est plus le joueur qu’il était avant ses opérations.

« Je n’ai plus le même corps que lorsque j’ai démarré ma carrière. Mais je pense toujours pouvoir être productif et efficace sur le terrain. C’est pour ça que j’essaie toujours de jouer ». Et que les Bulls l’ont tant attendu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.