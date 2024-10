Avec un super Scottie Barnes, les Raptors font tomber les Celtics

Contrairement aux Warriors, les Celtics ne termineront pas la présaison invaincus. Les champions NBA sont tombés cette nuit, sur le fil (119-118), dans une rencontre aux allures de répétition puisque les stars des deux formations ont beaucoup joué. Devant leur public, les Raptors ont pris les Celtics à la gorge pour mener 46-27 après 12 minutes ! Au cœur du jeu, Scottie Barnes facile balle en main, et adroit de loin. En face, des Celtics clairement endormis.

Grâce à un 19-0, les champions 2024 vont vite se remettre dans le match, mais après la pause, ils ne trouveront aucune solution pour freiner Gradey Dick, complètement libéré dans le jeu. Même si Joe Mazzulla laissera longtemps ses titulaires sur le terrain, c’est le bout du banc qui aura la possibilité de signer le hold-up. Notamment Jordan Walsh et JD Davison, mais DJ Carton va les calmer à coups de lancers-francs pour arracher la victoire.

Une piqûre de rappel pour Boston

« Nous sommes prêts pour la compétition, mais plus important encore nous voulons savoir à quel point nous pouvons être compétitifs ? » a expliqué Joe Mazzulla après cette première défaite. « À quel point pouvons-nous être ouverts d’esprit pour revenir à nos lectures de jeu, à la communication et à la construction de nos automatismes, pour en revenir là où on était ? »

Pour son homologue, Darko Rajakovic, il reste aussi beaucoup de questions en suspens, mais il est très fier de ses jeunes, et de leur volonté de jouer un basket à risques, basé sur la vitesse et les shoots ouverts.

« Il y a eu des situations dans les deux derniers matchs que nous avons joués où nous avons négligé des tirs ouverts », rappelle-t-il. « Nous devons faire un meilleur travail pour reconnaître ces situations et tirer avec confiance… Ils doivent se sentir à l’aise avec le jeu écarté, avec la pénétration dans l’axe. Ils prennent beaucoup de tirs lors des séances d’entraînements. C’est un point important. Il faut aussi qu’ils commencent à le voir en match. Ils peuvent voir sur les vidéos, quand nous les montrons, que c’était une occasion de tirer, mais qu’ils l’ont négligé. Ils doivent se sentir à l’aise pour prendre ces tirs ».

Un conseil qu’il n’a plus à donner à Scottie Barnes, à une passe du triple-double, et très à l’aise pour décocher des 3-points sur jeu de transition. « C’est notre leader, et son énergie est contagieuse. On se nourrit de lui, et c’est lui qui nous permet de jouer comme ça » souligne Gradey Dick à propos de Scottie Barnes.

