Après un long chemin, Guerschon Yabusele savoure son retour en NBA

Auteur de 15 points en 17 minutes à un parfait 100% aux tirs (à 6/6 dont 1/1 à 3-points) face aux New Zealand Breakers en présaison, Guerschon Yabusele a pu pleinement savourer son premier match officiel de retour en NBA. Cinq ans et cinq mois après sa dernière apparition, le 9 mai 2019, avec les Celtics…

« Je ne vais pas mentir, c’était vraiment un sentiment incroyable »

« Je ne vais pas mentir, c’était vraiment un sentiment incroyable », a réagi le tricolore dans le Philly Inquirer. « Ce fut un long chemin [pour revenir] mais je suis bien content d’être là. »

Utilisé en poste 5 en rotation du vétéran Andre Drummond, alors que Joel Embiid est laissé au repos, le double médaillé d’argent olympique a été ultra efficace offensivement, démontrant toute sa polyvalence en enfonçant aussi bien son adversaire près du cercle, qu’en rentrant une flèche derrière l’arc en tête de raquette.

Nick Nurse a ainsi apprécié la prestation de son nouvel intérieur, expliquant notamment qu’il avait bien profité de son avantage physique sur la faible raquette des Breakers.

« Il ne faut pas s’emballer après un seul match car il y aura d’autres intérieurs de plus grande taille à affronter plus tard. Mais j’ai aimé que, quand ils changeaient de défenseur, il les a amenés directement dans la peinture. Il est habitué à faire ça, c’est le style de jeu qu’il avait avec la France et [au Real]. Quand il a un petit face à lui, il est assez large à contourner et il peut l’enfoncer facilement pour aller scorer au poste bas. »

« Ce gars-là est costaud ! »

En très bonne entente avec Kyle Lowry qui l’a servi plusieurs fois sur le pick & roll, Guerschon Yabusele a compris qu’il devait avoir les mains prêtes pour recevoir les caviars du champion 2019.

« Après mon premier panier, il m’a dit de continuer à rouler [vers le panier] après chaque écran. Et de fait, dès que je commençais à rouler, je le voyais qui me regardait direct, car il savait qu’il pouvait me faire la passe. Je sais que je dois être prêt pour ces passes. »

S’il faut forcément prendre en compte l’adversité proposée hier soir, Guerschon Yabusele a néanmoins impressionné ses nouveaux coéquipiers depuis le début de saison, et lors du camp d’entraînement.

« Ce gars-là est costaud ! », confirme Andre Drummond, un géant parmi les géants et un des meilleurs rebondeurs de l’histoire de la Ligue. « Il est vraiment solide. Il va aller chercher les rebonds et il peut même parfois venir me le chiper des mains. Et vice versa. On a besoin de gars comme lui, qui ont de l’expérience et qui ont joué en NBA avant. Lui est revenu et a réussi à relancer sa carrière, c’est fort de sa part. »