Jeremy Sochan heureux de retrouver son poste naturel

« Il y a des moments où je n’ai pas envie de le faire. Je veux tout envoyer chier. » Ainsi s’exprimait Jeremy Sochan en novembre dernier, après quelques semaines d’expérimentation menées par Gregg Popovich à le faire jouer meneur de jeu.

« C’était une expérience. Il y a beaucoup à en tirer, des avantages et des inconvénients, et au final, c’est une expérience qui m’a fait grandir », formule beaucoup plus poliment aujourd’hui le joueur de 21 ans.

Au cœur de ce passage à la mène, il dit avoir « trouvé la lumière parfois quand il faisait sombre. Et je pense que sur le terrain, il faut tout voir, comprendre comment jouer, quand accélérer, quand ralentir. »

Autant d’enjeux dont il aura moins la responsabilité cette saison. L’arrivée de Chris Paul règle enfin la question du poste de meneur, qui a rythmé une partie de la saison des Spurs l’an dernier. Derrière « CP3 », les Texans pourront toujours compter sur Tre Jones, réintroduit dans le cinq en cours de route l’an dernier comme meneur titulaire.

Ne pas trop réfléchir

« Il ne faut pas qu’un joueur comme lui se prenne trop la tête. Cela l’éloigne de son jeu et de ses capacités naturelles », juge ce dernier en parlant de son coéquipier, qui n’aura plus à se soucier de remontrer le cuir.

Celui-ci va logiquement retrouver son positionnement comme ailier-fort. « Jouer à mon poste habituel va être sympa. Je ne vais pas trop réfléchir. Ce sera plus naturel. Alors oui, je suis impatient. Le camp d’entraînement va être amusant », exprime le jeune homme aux cheveux colorés, lors du « media day ».

Pour sa troisième saison dans la Grande ligue, il pourrait ainsi faire évoluer sa moyenne de points, qui n’a quasiment pas évolué par rapport à son année rookie. Outre le fait de jouer plus souvent près du cercle, cela passera sans doute par une meilleure à 3-points (28.5% en carrière).

Auteur de 9 points (4/7), 6 rebonds et 4 passes cette nuit face au Thunder, il a ainsi revu la courbe de son tir cet été. « On a travaillé là-dessus. Mon coude est plus haut, j’ai un peu plus de courbe », décrit Jeremy Sochan, qui a par ailleurs décidé de shooter à nouveau avec les deux mains aux lancers-francs, contre une seule l’an dernier.

Le naturel revient au galop.

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAN 56 26 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SAN 74 30 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 Total 130 28 44.4 28.5 73.8 1.8 4.2 5.9 3.0 2.4 0.8 1.8 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.