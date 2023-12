Comment shooter à une main permet à Jeremy Sochan d’être adroit aux lancers-francs

La saison passée, après deux mois de compétition, Jeremy Sochan avait surpris tout le monde en adoptant un shoot spécial aux lancers-francs : un tir à une main. Une preuve d’excentricité ou un pari perdu avec un ami ? Non, une volonté d’inverser une bien mauvaise tendance.

Car après 23 matches en carrière, il n’affichait qu’un très faible 46% de réussite sur la ligne (11/24). Gregg Popovich, avec son assistant Brett Brown, prend donc la décision de lui proposer de shooter à une main.

« Il était à 45% et j’ai parlé à Brett pour lui demander ce qu’on allait faire », se souvient le coach des Spurs pour The Athletic. « Il y avait tellement de mouvements parasites dans son tir qu’on a décidé de tenter avec une main, pour voir comment il allait se sentir. »

Un geste très utile pour se régler, mais plus utilisé en match depuis des décennies. D’illustres anciens shootaient ainsi : Bob Pettit, Oscar Robertson ou Don Nelson, et les trois ont réussi plus de 75% de leurs tentatives en carrière.

Ne pas avoir honte de shooter à une main

Il ne fut pas difficile de convaincre Jeremy Sochan car, entre l’inélégance et l’inefficacité, le choix est facile. « J’étais dans une mauvaise passe où je ne mettais pas assez de lancers-francs. J’étais prêt à tout », confie le joueur.

« L’inconvénient principal, c’est que la plupart des joueurs seront sans doute gênés de vouloir faire cela devant le monde entier. C’était notre plus grande inquiétude », relate Gregg Popovich. « Je lui ai donc demandé son avis. Je ne voulais pas le mettre dans une situation étrange. S’il ne voulait pas, on ne le faisait pas. Mais c’était peut-être plus facile à contrôler et on pouvait jeter un coup d’œil. »

Lors des entraînements, le rookie a donc commencé à shooter à une main très près du cercle, pour se sentir à l’aise avec le geste. Puis il a reculé, pour finir sur la ligne des lancers-francs. Les résultats n’ont pas tardé à être intéressants.

« Il l’a fait, et je ne sais pas si le mot instantané est le bon, mais très rapidement, il a commencé à en mettre dedans, avec plus de régularité », constate l’entraîneur texan. « Donc on a insisté, en se disant qu’on pouvait le faire sur cinq ou dix matches. Ça a fonctionné et maintenant il est à l’aise comme ça. »

Peu importe le flacon…

Dès lors, comme Jeremy Sochan le dit lui-même : « Pourquoi ne pas essayer en match ? » Ce sera le cas à Houston, le 19 décembre 2022. Il ne fait qu’un petit 1/4 dans l’exercice… « Ce n’était pas mon meilleur match. C’était nouveau pour moi et je ne savais pas comment la première tentative allait tourner », rappelle-t-il.

Le fait de poser des dribbles avant de shooter le perturbe. Le match suivant, à New Orleans, il les retire de sa routine. « Il respire et shoote. On sait tous que prendre trop de temps sur un tir, en général, ça ne se termine pas bien », juge Gregg Popovich.

Depuis qu’il est passé à cette méthode de shoot, soit 63 matches, Jeremy Sochan est passé 153 fois sur la ligne des lancers-francs. Il a marqué à 116 reprises, soit un très correct 75.8% de réussite.

« C’est devenu mon truc et j’en suis très content, car je suis passé de 45 à plus de 70% », se félicite-t-il. Donc peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse. « Les adversaires seront étonnés, mais ça rentre. Seul le résultat compte. »

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAN 56 26 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SAN 29 29 43.4 38.9 75.0 1.6 4.0 5.7 4.1 2.6 0.7 2.1 0.2 11.0 Total 85 27 44.6 29.6 71.5 1.7 3.7 5.4 3.1 2.5 0.7 1.9 0.4 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.