Pour Jeremy Sochan, le difficile apprentissage du poste de meneur

Le poste de meneur de jeu est particulier au basket. Encore davantage quand il n’est pas naturel au joueur qui occupe cette fonction. C’est le cas pour Jeremy Sochan actuellement, passé du poste d’ailier-fort en 2022/23 à meneur cette saison.

La transition, qualifiée d’expérimentation par Gregg Popovich, est loin d’être aisée pour le Polonais. « Il y a des moments où je n’ai pas envie de le faire. Je veux tout envoyer chier », déclare-t-il au San Antonio Express News.

Une transition rare

Pour l’instant, le joueur alterne les passages intéressants et ceux où il semble égaré et incapable d’organiser l’attaque de San Antonio. Contre Minnesota, il a par exemple perdu six ballons.

« C’est la première fois de ma vie que je joue meneur de jeu. Pour dire la vérité, il y a des moments où je n’ai pas confiance en moi. D’autres où j’ai confiance en moi. Je vis une transition qui est rare en NBA. Peu de gens passent du poste 4 à celui de meneur. »

Même si l’expérience est encore peu probante, et que Tre Jones est bien plus efficace en sortie de banc, Jeremy Sochan a le soutien de son remplaçant et tout le groupe.

« Cela veut dire beaucoup. S’il n’était pas de mon côté, ce serait bien plus dur », conclut ainsi le titulaire. « Cela fait du bien de savoir que tout le monde y croit, tout en sachant que ce ne sera pas parfait. Mais ils sont là pour ça. »

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAN 56 26 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SAN 74 30 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 Total 130 28 44.4 28.5 73.8 1.8 4.2 5.9 3.0 2.4 0.8 1.8 0.5 11.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.