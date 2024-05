Relégué sur le banc, Tre Jones tente d’être l’étincelle pour Victor Wembanyama et les jeunes Spurs

Il est le seul joueur de San Antonio avec un +/- positif depuis le début de saison. En huit matchs, les Spurs ont ainsi marqué 17 points de plus que leurs adversaires lorsque Tre Jones était sur le terrain.

Les 14 autres joueurs de l’effectif sont par contre dans le négatif, avec -12 pour Devin Vassell, -37 pour Victor Wembanyama, -58 pour Zach Collins, -74 pour Keldon Johnson et -99 pour Jeremy Sochan. De quoi pousser certains fans et observateurs (comme Bill Simmons) à réclamer, déjà, la fin de l’expérience « Point Sochan ».

Ne pas forcer pour retrouver le cinq majeur

« J’essaie de ne pas me préoccuper de ça » explique Tre Jones au Star Tribune. « Évidemment, dans le monde actuel, les gens tweetent et m’écrivent à ce sujet. Mais bon, j’essaie de l’ignorer. »

Titulaire l’an passé, Tre Jones comprend la philosophie de Gregg Popovich, avec ce cinq majeur de grande taille. Même si les résultats sont, comme attendus finalement, pour le moment assez fluctuants.

« J’essaie de voir les choses de la manière suivante : je vois notre cinq de départ, sa taille et l’envergure que nous avons sur le terrain avec ce groupe » détaille Tre Jones. « Je vois les avantages que cela procure à notre équipe. Il n’y a pas de rancœur ou quoi que ce soit d’autre à ce sujet. J’essaie simplement d’être une étincelle en sortie de banc pour nous. J’essaie aussi d’être un leader pour nous en dehors du banc ».

De toute façon, le frère de Tyus Jones joue tout de même beaucoup (25.8 minutes par match, contre 26.6 minutes pour Jeremy Sochan par exemple). De quoi lui permettre d’être le meilleur passeur de l’équipe (6.3) et d’être notamment le premier pourvoyeur de passes décisives (12) pour le rookie français, notamment sur jeu rapide.

Une relation technique avec « Wemby » naturelle

« C’est un peu de la triche de pouvoir lancer le ballon à des endroits où un seul gars est capable de les attraper » s’amuse le meneur, qui peut trouver les 2m22 de Victor Wembanyama en haute altitude.

Tre Jones assure ainsi que toute l’atmosphère autour des Spurs a changé avec l’arrivée du premier choix de la dernière Draft. « C’est une période très enthousiasmante pour notre club. On a vraiment pu sentir un changement au sein de l’organisation ces deux dernières années. On peut même le sentir dans toute la ville. On peut le sentir à travers tous les gens que l’on croise, tous les fans, tous ceux qui travaillent pour nous au sein du club. »

Pour autant, il explique que sa relation technique avec Victor Wembanyama est très naturelle.

« En fait, c’est assez facile. Grâce à son QI basket. Il est très intelligent et pense le jeu à un très haut niveau. Ça a été assez facile d’être sur la même longueur d’onde que lui ».

Tre Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 37 7 47.4 60.0 89.5 0.2 0.4 0.6 1.1 0.4 0.2 0.4 0.0 2.5 2021-22 SAN 69 17 49.0 19.6 78.0 0.4 1.8 2.3 3.4 1.1 0.6 0.7 0.1 6.0 2022-23 SAN 68 29 45.9 28.5 86.0 0.8 2.8 3.6 6.6 1.4 1.3 1.6 0.1 12.9 2023-24 SAN 77 28 50.5 33.5 85.6 0.8 3.0 3.8 6.2 1.2 1.0 1.5 0.1 10.0 Total 251 22 48.1 30.1 84.3 0.6 2.2 2.8 4.8 1.1 0.9 1.1 0.1 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.