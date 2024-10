DeMar DeRozan voit du Alex Caruso en Keon Ellis

À l’aube de sa troisième année dans la ligue, Keon Ellis ne cesse de séduire à Sacramento. À tel point qu’il brigue une place de titulaire au poste 2, malgré la concurrence de Malik Monk ou Kevin Huerter, afin d’accompagner De’Aaron Fox dans le backcourt californien.

Aux yeux de DeMar DeRozan, l’arrière de 24 ans possède en tout cas les qualités qu’il faut pour intégrer à plein temps le cinq de départ des Kings. Notamment parce qu’il joue avec la bonne mentalité, et c’est ce qui lui avait valu de décrocher un contrat garanti en début d’année.

« Ce gamin est incroyable » complimente-t-il, en marge du camp d’entraînement. « Je me souviens de lui la saison dernière, de tout ce qu’il faisait, notamment en défense. Mais le fait d’être là maintenant, avec lui, et de voir à quel point il est consciencieux en défense, c’est vraiment incroyable. Pareil pour la manière dont il shoote. »

Essentiel pour la stabilité défensive de l’équipe ?

Devenu le complément préféré de De’Aaron Fox en fin de saison dernière, avec son profil de gros défenseur capable de dégainer de loin, Keon Ellis rappelle forcément quelqu’un à DeMar DeRozan…

« En fait, il me fait penser à Alex Caruso » remarque le sextuple All-Star. « C’est le genre de joueur que l’on veut avoir dans son équipe : il est dur, il se donne à fond, il fait le sale boulot et il se démène en défense. »

Dans l’ombre de DeMar DeRozan et De’Aaron Fox, mais aussi Domantas Sabonis, l’apport de Keon Ellis aura son importance à Sacramento, pas réputé pour sa défense mais pas non plus inquiet à ce sujet, avec les joueurs déjà présents dans son effectif.

Keon Ellis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAC 16 4 43.8 50.0 57.1 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 1.5 2023-24 SAC 57 17 46.1 41.7 74.3 0.6 1.6 2.2 1.5 2.0 0.9 0.7 0.5 5.4 Total 73 14 46.0 42.2 71.4 0.5 1.3 1.8 1.3 1.7 0.8 0.5 0.4 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.