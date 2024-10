La défense des Kings n’inquiète pas Monte McNair

Connus pour ne pas faire partie des références de la ligue en défense, même s’ils ont progressé la saison dernière, les Kings n’ont pas spécialement cherché à se renforcer dans le domaine cet été. Ainsi, ils se sont concentrés sur la venue de DeMar DeRozan, avant tout réputé pour ses qualités offensives.

Mais du côté des dirigeants californiens, on ne s’inquiète pas tant que ça de l’aspect défensif, Monte McNair étant enthousiaste à ce propos.

« Ce qui compte pour nous, c’est que DeMar a fait partie du Top 5 des meilleures défenses à Chicago et il a aussi été membre de bonnes équipes défensives à Toronto et San Antonio » a déclaré le GM de Sacramento. « Donc je pense qu’il peut en faire autant ici. Nous avons fait des progrès la saison dernière. Au final, peu importe comment on y arrive : des équipes ont eu du succès en ayant la meilleure attaque et une défense plus moyenne, et vice versa. Nous l’avons vu ces dernières années et je pense que ce que l’on cherche à faire, c’est de trouver un moyen de battre une équipe, qu’importe la manière, n’importe quel soir. Et je pense que, la saison dernière, nous avons démontré que nous pouvions gagner en défense. »

Des défenseurs « sous-estimés » ?

Outre DeMar DeRozan, les Kings ont fait venir Jalen McDaniels, Devin Carter et Jordan McLaughlin, se séparant dans le même temps de Harrison Barnes, Davion Mitchell, Sasha Vezenkov et Chris Duarte. Suffisant pour viser loin en playoffs, comme voulu par le front office de la franchise californienne ?

« Je pense que certains de nos défenseurs sont peut-être sous-estimés » a d’abord jugé Monte McNair. « Puis, je dirais que l’ajout de joueurs comme McLaughlin, Carter quand il sera rétabli et McDaniels va aussi nous aider à renforcer notre défense. Donc, peu importe comment on y arrive tant que l’on finit avec plus de points que l’adversaire à la fin, et je pense que l’on aura beaucoup de moyens d’y arriver. »

Pas impossible avec des joueurs comme Domantas Sabonis, De’Aaron Fox, Keegan Murray, Malik Monk, Kevin Huerter et donc DeMar DeRozan.