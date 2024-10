Première balle de match ratée pour les Minnesota Lynx de Napheesa Collier. Après avoir pris le Game 3 dans le Connecticut, elles avaient ainsi l’occasion de se hisser en finale, pour y retrouver le Liberty, en cas de victoire lors du Game 4. Et ça semblait bien parti, les Lynx prenant jusqu’à 10 points d’avance après le premier quart…

Sauf que Tyasha Harris (20 points à 4/5 de loin), Alyssa Thomas (18 points, 11 passes, 8 rebonds), DeWanna Bonner (18 points) et Marina Mabrey (10 points) ne voulaient pas que leur saison WNBA se termine ainsi.

Elles ont ainsi réussi à trouver des ouvertures derrière le premier rideau défensif des Lynx, pour inscrire 50 points dans la raquette et arracher un Game 5 (92-82) dans cette demi-finale.

L’intensité va encore augmenter…

« Nous devons revenir à ce qui nous a mises dans cette position en premier lieu, et c’est notre défense », rappelle Napheesa Collier, la meilleure défenseure de l’année, qui a cumulé 29 points et 13 rebonds. « Nous ne sommes pas contentes de ce que nous avons produit ces deux derniers matchs. Nous devons rentrer chez nous et défendre notre terrain. Les deux équipes jouent désormais leur vie, donc nous devons jouer avec ce niveau d’intensité. »

Rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi (02h00), dans le Connecticut, pour le Game 5 décisif.

« L’effort de ce soir ne suffira pas pour le Game 5 » prévient Stephanie White, la coach du Sun. « Désormais, chaque équipe connait l’autre sur le bout des doigts et c’est aux joueuses de faire les différences. Il s’agit de ne pas être bloquée et de trouver quelque chose, au fond de vous, qui vous permet d’afficher votre meilleur niveau. »