Il n’y aura pas de « Three-peat » pour les Las Vegas Aces ! Battues en finale la saison dernière, les joueuses du New York Liberty ont pris leur revanche en allant remporter le Game 4 en terrain hostile afin de boucler la série (3-1) par une victoire nette, 76-62.

« Elles ont été la meilleure équipe toute l’année, soyons honnêtes. Leur groupe l’a mérité, et ça a été le cas toute l’année », a résumé Becky Hammon, coach lucide des Aces. « On ne peut pas gagner chaque année, ça ne marche pas comme ça, et c’est ce qui fait d’ailleurs la beauté du sport : le travail, l’implication, l’investissement, la volonté de jouer dur et la détermination finissent toujours par payer à la fin. Et New Yokr a fait preuve d’une grande volonté et d’une grande détermination toute l’année. On a beaucoup chambré l’an dernier. Je suis sûr qu’elles l’ont entendu, et c’est à elles de pouvoir le faire cette année ».

Sabrina Ionescu déchaînée

New York a donné le ton d’entrée, s’appuyant notamment sur une Sabrina Ionescu survoltée, avec 12 des 19 premiers points inscrits par son équipe dont trois flèches à 3-points (11-19).

Le tandem Gray-Plum lui a répondu de loin en début de deuxième quart-temps, laissant ensuite le soin à A’Ja Wilson de ramener les Aces à -1 peu avant la pause (38-39). Le Liberty a continué de faire la course en tête au retour des vestiaires jusqu’au début du quatrième quart-temps, moment où le Liberty a pris le large.

Les protégées de Sandy Brondello ont en effet attaqué la période par un cinglant 16-2 conclu par les 3-points de Sabrina Ionescu et Jonquel Jones (53-67). Las Vegas ne s’en est jamais remis, s’inclinant finalement 76-62 pour la troisième fois en quatre matchs.

Derrière les 22 points de Sabrina Ionescu, Breanna Stewart a encore été impériale avec ses 19 points, 14 rebonds et 5 passes décisives. Double championne NBA avec le Seattle Storm en 2018 et 2020, elle a prévenu que cette fois, il faut aller au bout : « On était arrivées en Finals l’an dernier, et on n’a encore rien fait« .

Le job n’est donc pas encore fini. Reste maintenant à connaître qui de Connecticut ou Minnesota rejoindra New York en finale, les deux équipes sont pour l’instant à 2-2 après le succès de Connecticut cette nuit.