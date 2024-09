Breanna Stewart a une revanche à prendre face à Las Vegas

MVP en 2023, Breanna Stewart a perdu son trophée malgré la première place du Liberty en saison régulière, mais la championne olympique a des projets beaucoup plus grands : remporter le titre. La saison passée, son Liberty avait échoué en finale face aux Aces, et Breanna Stewart est plus que revancharde car elle estime qu’elle n’avait pas joué à son vrai niveau, notamment dans le Game 4 (3/17 au tir…).

« Je pense que j’en ai tiré des leçons », assure-t-elle après la victoire dans le Game 1 face aux Aces. « J’ai eu – malheureusement – beaucoup de temps pour y réfléchir et voir où je pouvais m’améliorer. Et comment mieux gérer les choses collectivement. Mais je n’oublie pas pour autant qui je suis et ce que je peux faire ».

A priori, elle a effectivement bien retenu la leçon avec une démonstration de force dans la première manche : 34 points à 12 sur 19 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes pour une victoire de 10 points (87-77). C’est son 6e match de playoffs à 30 points et plus, et seule Diana Taurasi a fait mieux.

Un boulot à terminer

« Elle a eu beaucoup trop de duels avantageux » regrette ainsi Becky Hammon, la coach de Las Vegas, après le Game 1. « On a changé sur elle et Jonquel Jones en première mi-temps, et on n’était pas censées le faire. Elles nous ont détruites, et même chose pour leurs intérieures ».

Aux côtés de Breanna Stewart, Jonquel Jones signe un double-double (13 points, 12 rebonds) en profitant également des « mismatchs » générés et Sabrina Ionescu ajoute 21 points.

Résultat : c’est la 4e victoire en quatre matches pour le Liberty cette saison face aux Aces. Surmotivées, les joueuses du Liberty peuvent aussi se créer des bons duels, tant sur le backcourt qu’à l’intérieur,, mais il ne faut évidemment pas « sous-estimer le coeur » de doubles championnes NBA en titre. « Le boulot n’est pas terminé… » prévient Sabrina Ionescu. « On va jouer notre meilleur basket car on en a encore beaucoup en nous. »

Dans l’histoire WNBA, l’équipe qui a remporté la première manche s’est qualifiée quasiment huit fois sur dix (77%).