Playoffs WNBA | Breanna Stewart et le Liberty frappent fort d’entrée face aux Aces

Le Liberty a parfaitement entamé sa demi-finale face aux doubles championnes en titre, au Barclays Center. Les New-Yorkaises ont su se lancer dans la partie grâce à leur rigueur défensive, et ont pu s’appuyer sur les « mismatchs » générés pour Breanna Stewart ou Jonquel Jones en attaque pour faire progressivement la différence. Leur premier quart-temps a été solide (28-21), et le deuxième run avant la pause (48-38) a fait le reste pour distancer définitivement les Aces de Las Vegas de Becky Hammon.

Repère constant en attaque, le tandem Ionescu-Stewart s’est déchaîné jusqu’au bout, scorant 55 des 87 points du Liberty. Après son 3/17 lors du Game 4 des Finals 2023 face aux Aces, Breanna Stewart était particulièrement revancharde, faisant l’étalage de toute sa palette offensive en se montrant incisive d’entrée puis en offrant jusqu’à 18 points d’avance à son équipe d’un 3-points plein de sang-froid dans le troisième quart-temps (62-44).

« Je pense avoir voulu arriver sur le terrain et donner le ton, être agressive et prendre ce que la défense allait me donner », a-t-elle déclaré après la rencontre.

Sabrina Ionescu pour plier la rencontre

Sabrina Ionescu a ensuite pris le relais pour répondre au 12-0 des Aces (62-56). Il y a eu trois paniers précieux près du cercle, une passe lumineuse pour Kennedy Burke, puis deux flèches libératrices à 3-points, dont l’une sur un service de Breanna Stewart, pour reléguer à nouveau Las Vegas à 13 longueurs à l’entrée du « money-time » (81-68).

Breanna Stewart a ainsi « tranquillement » pu finir le job, terminant la partie avec 34 points, 5 rebonds, 4 passes décisives et une première victoire déterminante (87-77).

En face ce sont Kelsey Plum et A’ja Wilson qui ont mené la charge avec respectivement 24 et 21 points. Dominées dans l’intensité et face à des choix défensifs très compliqués, les Las Vegas Aces n’ont pas dit leur dernier mot pour autant. « On n’a pas le choix, il faut gagner le Game 2 », a conclu Becky Hammon.

Rendez-vous est pris ce mardi pour le Game 2, toujours à New York.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.