Après quatre « sweeps » au premier tour, c’est l’heure des demi-finales en WNBA. D’un côté, le New York Liberty face aux Las Vegas Aces. De l’autre, le Minnesota Lynx face au Connecticut Sun.

Des duels qui se disputent au meilleur des cinq matchs, et c’est donc la première équipe qui remporte trois matchs sur la série qui se qualifie pour la finale. Les Game 1 et 2 se jouent dans la salle de l’équipe la mieux classée en saison régulière, alors que le Game 3 se joue dans la salle de l’équipe la moins bien classée. Ce qui est également le cas du Game 4, si nécessaire, avant un potentiel retour dans la salle de l’équipe la mieux classée au Game 5.

New York Liberty (1) – Las Vegas Aces (4)

C’est la grande revanche des Finals de la saison dernière, qui avaient vu les Aces triompher (3-1). Mais les doubles championnes en titre de Las Vegas savent que cette version de New York a beaucoup plus d’armes pour leur faire mal. La preuve ? Le Liberty reste sur trois victoires en saison régulière cette saison…

« Elles ont été la meilleure équipe durant toute la saison », rappelle Becky Hammon, coach de Las Vegas. « Elles jouent comme une équipe en colère, avec une grosse motivation. On a fait de même ces derniers temps et on a retrouvé notre niveau. Je ne pense pas qu’on soit la même équipe que New York a vue cette saison. »

Avec leur MVP, A’ja Wilson, et leurs deux titres consécutifs, les Aces ne partent évidemment pas perdantes, mais leur saison délicate les a placées dans une situation complexe.

Sans l’avantage du terrain, elles vont devoir tenir la paire Breanna Stewart – Jonquel Jones à l’intérieur, alors que A’ja Wilson ne pourra pas défendre sur les deux à la fois. Elles vont aussi devoir gérer le duo Sabrina Ionescu – Leonie Fiebich à l’extérieur, alors que Las Vegas a alterné le moyen et l’inquiétant dans la défense à 3-points.

« C’est une bien meilleure équipe que celle de la saison dernière. Elles sont plus puissantes, shootent mieux », estime ainsi Kelsey Plum. « On doit se concentrer sur nous. Parfois, on est notre meilleure ennemi ».

Il faudra surtout que Kelsey Plum, Chelsea Gray et Jackie Young tiennent leur rang en soutien de leur MVP, tant en défense qu’en attaque, afin de permettre à Las Vegas de croire au triplé. Mais face à une équipe du Liberty qui semble mieux armée que jamais, et qui est de plus forcément revancharde, ça s’annonce extrêmement délicat.

Minnesota Lynx (2) – Connecticut Sun (3)

Elle a beau être « modeste », Napheesa Collier n’est pas là pour rigoler. Au premier tour, la nouvelle star des Lynx n’a pas fait de détail face au Mercury, écrasant tout sur son passage…

La défense du Connecticut Sun, avec notamment Alyssa Thomas et DeWanna Bonner, est toutefois d’un tout autre calibre, et devrait donc poser beaucoup plus de problèmes à Minnesota. De quoi faire dérailler le joli jeu collectif mis en place par Cheryl Reeve, avec le meilleur taux de passes décisives (76.4%) de la ligue cette saison ?

Ce sera sans aucun doute un des enjeux de cette demi-finale, tout comme la capacité des deux équipes à limiter l’adresse à 3-points. Cette saison, les Lynx et le Sun étaient ainsi les deux meilleures équipes pour faire chuter la réussite extérieure de leurs adversaires, avec respectivement 30.1% et 31.3% accordés derrière la ligne à 3-pts. Au premier tour, le Sun a ainsi parfaitement limité Caitlin Clark et ses coéquipières dans le domaine.

« Cela va être une guerre » a d’ailleurs prévenu Napheesa Collier. « C’est une très bonne équipe en défense, mais on joue notre meilleur basket au meilleur moment ».

Comme le note l’ailière, la dynamique, c’est peut-être en effet le facteur X de cette série, entre un Connecticut Sun qui avait débuté très, très fort la saison, avec neuf victoires consécutives, mais qui a sérieusement ralenti le rythme après la pause des Jeux olympiques (10 victoires – 6 défaites). Alors que les Minnesota Lynx furent de leur côté la meilleure équipe suite à la coupure, avec 13 victoires sur leurs 15 derniers matchs, dont une défaite lors d’une ultime rencontre sans enjeu sportif, que Cheryl Reeve a utilisée pour reposer ses stars.

CALENDRIER ET DIFFUSION

Dimanche 29 septembre :

New York – Las Vegas (21h00, heure française) sur beIN Sports Max 6

Minnesota – Connecticut (02h30, dans la nuit de dimanche à lundi)

Mardi 1er octobre :

New York – Las Vegas (horaire à déterminer)

Minnesota – Connecticut (horaire à déterminer)

Vendredi 4 octobre :

Connecticut – Minnesota (01h30, dans la nuit de vendredi à samedi)

Las Vegas – New York (03h30)

Dimanche 6 octobre :

Connecticut – Minnesota (horaire à déterminer)*

Las Vegas – New York (horaire à déterminer)*

Mardi 8 octobre :

New York – Las Vegas (horaire à déterminer)*

Minnesota – Connecticut (horaire à déterminer)*

*Si nécessaire