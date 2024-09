Playoffs WNBA | L’heure de la revanche entre les Aces et le Liberty

En éliminant le Storm de Gabby Williams, les Aces ont réussi à se qualifier pour la demi-finale des playoffs WNBA 2024. Elles y ont rejoint le New York Liberty, qui a écarté l’Atlanta Dream. Les deux équipes vont donc encore croiser le fer après les Finals 2023, remportées 3-1 par les premières.

Sauf que depuis ce sacre, le Liberty a pris l’ascendant sur les Aces. Le bilan de la saison régulière entre les deux formations ? 3-0 pour Sabrina Ionescu et ses coéquipières, qui ont terminé avec le meilleur bilan de la ligue : 32 succès pour 8 revers – le même qu’en 2023.

« Elles ont été la meilleure équipe durant toute la saison », constate Becky Hammon , coach de Las Vegas. « Elles jouent comme une équipe en colère, avec une grosse motivation. On a fait de même ces derniers temps et on a retrouvé notre niveau depuis trois ou quatre semaines. Je ne pense pas qu’on soit la même équipe que New York a vue cette saison. »

New York a clairement une revanche à prendre sur une formation de Las Vegas certes moins dominante qu’en 2023 mais qui n’a perdu qu’une rencontre depuis le 28 août. « C’est une bien meilleure équipe que celle de la saison dernière. Elles sont plus puissantes, shootent mieux », estime Kelsey Plum sur le Liberty.

« On doit se concentrer sur nous. Parfois, on est notre meilleure ennemi », poursuit la meneuse de jeu, double championne WNBA. « Elles nous ont botté les fesses trois cette année. C’est un nouveau départ. Il n’y a pas de hasard, elles ont fait ce qu’il fallait faire, voilà pourquoi elles ont eu la première place. Ce sera un sacré combat. »

Avec cette fois l’avantage du terrain pour New York…