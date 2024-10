Tyrese Haliburton quitte Nike pour Puma !

Les équipementiers se livrent toujours une bataille aussi féroce pour attirer les talents les plus prometteurs. Le dernier gros coup en date a été réalisé par New Balance, qui a mis la main sur la nouvelle pépite de Duke, Cooper Flagg.

Peu après la Draft 2020, Nike avait pour sa part misé sur un certain Tyrese Haliburton, rookie des Kings qui a vite pris de l’ampleur depuis son transfert aux Pacers.

La marque à la virgule avait visé juste puisque la carrière du meneur n’a cessé de progresser dans le bon sens ensuite, avec Indiana donc puis Team USA, avec laquelle il a participé à la Coupe du Monde 2023 puis remporté l’or olympique à Paris cet été. Sans oublier sa sélection au dernier All-Star Game, et un titre de meilleur passeur de la NBA.

Tyrese Haliburton en mocassins au media day…

Pour son retour à Indianapolis à l’occasion du Media Day des Pacers, Tyrese Haliburton a en revanche laissé entendre qu’il était redevenu un « free agent » en matière d’équipementier… en se présentant avec une paire de mocassins à la place de ses baskets habituelles !

Quelques jours plus tard, voici qu’ESPN révèle que le joueur de 24 ans s’apprête à signer un contrat pluriannuel avec Puma. Il s’agirait d’un gros contrat qui prévoirait d’en faire l’un des visages forts de la marque, au même titre que LaMelo Ball ces dernières années.

On pourrait alors voir Puma consentir les mêmes efforts pour le mettre en avant, notamment via la création d’une ligne signature ? Ce serait la suite logique, au regard notamment de ce qu’a investi la marque pour le rookie Scoot Henderson, qui a eu droit à sa « Scoot Zero ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.