Cooper Flagg, la très grosse pioche de New Balance

Cooper Flagg a beaucoup fait parler de lui cet été. Présent dans la « Select Team », cette équipe d’entraînement qui accompagnait Team USA à Las Vegas, pour se préparer aux Jeux olympiques, le lycéen a impressionné les stars de la NBA. « Il a botté des fesses », avait même indiqué Jamahl Mosley, son coach lors du camp d’entraînement de la sélection américaine.

Joueur de Duke cette saison et attendu en NBA en 2025, Cooper Flag continue d’enchaîner les bonnes nouvelles puisque ESPN nous apprend qu’il a signé un important contrat de chaussures avec la marque New Balance.

« Le lien avec New Balance, une entreprise qui a des racines dans le Maine, est important pour moi », explique-t-il en référence à une usine de la marque présente à Skowhegan dans le Maine, à quelques kilomètres de Newport, sa ville natale. « C’est vraiment spécial. Cette marque est liée à mes racines, c’est un mariage parfait. »

Le jeune talent de 17 ans rejoint d’autres jeunes qui ont signé avec cette marque ces dernières années. Dans le monde du basket, on retrouve Tyrese Maxey, Coco Gauff dans le tennis ou encore Quincy Wilson, coureur de 400m. Ainsi que des pointures confirmés en NBA avec Kawhi Leonard, Zach LaVine, Jamal Murray et Dejounte Murray.

« Quand on est gamin, on rêve de ce genre de chose. C’est une opportunité incroyable et je suis vraiment chanceux d’être dans cette position », conclut Cooper Flagg.