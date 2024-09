Les Warriors vont rendre hommage à Alvin Attles sur leur maillot

Le mois dernier, les Warriors ont perdu et pleuré Alvin Attles, disparu à l’âge de 87 ans. L’ancien joueur, coach et GM de Golden State a passé sa vie ou presque au sein de cette franchise et surtout marqué l’histoire en remportant, sur le banc, le titre NBA en 1975 face aux Bullets de Washington.

« Son ADN est présent partout dans cette franchise. Il sera toujours dans nos cœurs et au plafond de la salle, avec son numéro 16 », avait réagi Stephen Curry. « Il est le Warrior original. Monsieur Warrior », avait ajouté Steve Kerr.



Les Warriors ont ainsi décidé de rendre hommage à Alvin Attles pendant toute la saison, en portant un patch avec son numéro 16. Un geste similaire à celui des Lakers, avec le numéro 44 de Jerry West, disparu en juin, ou le Magic, avec Pat Williams, l’ancien GM de la franchise d’Orlando.

Ce ne sera pas le seul hommage rendu pour la légende des Warriors puisque, lors du premier match à domicile, le 27 octobre contre les Clippers, un moment de silence sera observé et une vidéo hommage projetée.

The Warriors will honor franchise legend Alvin Attles with a ‘16’ band on their uniforms throughout the 2024-25 season. Attles, who spent more than 60 years with the franchise as a player, coach, executive and ambassador, passed away on August 20 at the age of 87. pic.twitter.com/Akzxx1UaBi

— Warriors PR (@WarriorsPR) September 27, 2024