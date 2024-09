Le Magic va honorer son premier GM, Pat Williams

Disparu cet été à l’âge de 84 ans des suites d’une pneumonie virale, Pat Williams sera honoré cette saison par le Magic, qui portera un patch noir marqué de ses initiales sur la bretelle gauche de son maillot.

« Basketball lifer » comme on dit aux États-Unis, tant et si bien qu’il a été intronisé au Hall of Fame en 2012, Pat Williams a passé pas moins de quatre décennies dans l’univers de la NBA : d’abord chez les Sixers de sa ville natale de Philadelphie en tant que manager dès 1968 ; puis à Chicago en tant que GM, alors qu’il n’avait que 29 ans.

Par la suite, il sera également GM chez les Hawks, et à nouveau à Philly, avec le fameux titre NBA glané en 1983 par Julius Erving et ses coéquipiers.

Membre originel (et par ailleurs très original) de la franchise du Magic à sa création en 1989, il sera le GM du Magic jusqu’en 1996, avant de passer au poste de vice-président de la franchise. Connu pour son enthousiasme contagieux et sa réussite aux « lottery » de la Draft (avec deux premiers choix coup sur coup en 1992 et 1993, pour récupérer Shaquille O’Neal et Penny Hardaway), celui qui avait convaincu David Stern d’implanter une franchise à Orlando a mené ses équipes à 23 apparitions en playoffs, dont cinq épopées jusqu’en Finales NBA et ce titre avec les Sixers en 1983. Et dix-neuf de ses anciens joueurs sont même devenus coachs en NBA !

Véritable boule d’énergie, Pat Williams a écrit une centaine de bouquins, a participé à une cinquantaine de marathons et laisse derrière lui 19 enfants, dont 14 ont été adoptés dans quatre pays différents…