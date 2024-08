Décès de Alvin Attles (1936-2024), légende des Warriors

Alvin Attles, qui vient de disparaître, emporte avec lui une page de l’histoire de la franchise des Warriors. Gravement malade depuis quelques années, l’ancien meneur de jeu est décédé mardi, à l’âge de 87 ans, a annoncé la franchise californienne.

Joueur, il commence sa carrière en 1960. Il débarque alors aux Warriors de Philadelphie et son nom restera associé à cette franchise. 711 matches plus tard, il termine avec 8.9 points, 3.5 rebonds et 3.5 passes de moyenne. Avec en plus 62 matches de playoffs. Jamais All-Star ni champion, c’est dans un autre costume qu’il va marquer l’histoire des Warriors.

Champion sur le banc des Warriors

Car en finissant sa carrière de joueur en 1971, il avait déjà entamé celle de coach, avec un poste d’entraîneur/joueur, pendant presque deux ans. Ensuite, il restera sur le banc pendant douze saisons, pour un bilan de 557 victoires et 518 défaites. Personne n’a gagné ni coaché autant de rencontres pour les Warriors que lui. Il avait d’ailleurs félicité Steve Kerr, qui venait de le rejoindre dans le club des 500 victoires avec Golden State.

Surtout, en 1975, il décroche le titre de champion NBA face aux Bullets de Washington. Avant de prendre sa retraite de coach en 1983 et de devenir GM, toujours avec les Warriors, pendant trois ans.

Comme Rick Barry (#24), Wilt Chamberlain (#13), Tom Meschery (#14), Chris Mullin (#17) et Nate Thurmond (#42), son numéro 16 est retiré par les Warriors et Alvin Attles est même entré au Hall of Fame en 2019.