La grande famille des Warriors pleure Alvin Attles

Joueur, coach et dirigeant des Warriors, Alvin Attles, décédé cette semaine à 87 ans, a passé plus de vingt ans au cœur de cette franchise. Outre cette longévité, il a remporté un titre NBA en 1975, sur le banc, et reste l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la franchise.

Il incarne une grande page d’histoire des Warriors, dans les années 1960, 1970 et 1980, donc les hommages ont été nombreux ces dernières heures en Californie.

« C’est un jour très triste pour la Bay Area et pour les fans des Warriors », a écrit Stephen Curry, avec une photo de lui et de l’ancien meneur de jeu. « Alvin Attles était un pionnier de professionnalisme, de courage, de compétition et il a tracé sa propre voie à chaque étape. Son ADN est présente partout dans cette franchise. Il sera toujours dans nos cœurs et au plafond de la salle, avec son numéro 16. »

« Je veux exprimer mes condoléances, au nom de la franchise des Warriors, à la famille d’Alvin Attles », a dit Steve Kerr de son côté. « J’ai appris la nouvelle ce mercredi. C’est une bien triste nouvelle. Il est le Warrior original. Monsieur Warrior. Quelqu’un qui a été employé pendant plus de 60 ans dans la même franchise, c’est unique dans le monde du sport. Al a été la figure de proue de cette franchise pendant tant d’années : d’abord en étant un grand joueur, puis un grand coach, champion en 1975, puis un GM, un ambassadeur et surtout un grand ami. On aime Al, sa famille et on pense à elle. »

« Il n’y aura pas d’autre Alvin Attles »

« Mon cœur est lourd aujourd’hui avec la perte de mon mentor et ami », explique Rick Barry, qui a évolué sous les ordres d’Alvin Attles et remporté le titre en 1975 avec lui. « Il était mon colocataire pendant ma première saison. Il m’a appris des leçons importantes pour devenir professionnel, qui n’auraient pas pu être apprises sur le parquet. Ensuite, il a été mon entraîneur pendant la saison du titre. Il a fait preuve de leadership, de solidarité et d’une grande capacité stratégique qui nous a permis de réussir au plus haut niveau. On a partagé tant de moments merveilleux et mémorables ensemble. Mes pensées et mes prières vont à sa femme, Wilhelmina, et à toute sa famille. Il nous manquera beaucoup. »

« C’est un jour difficile pour moi », déclare Chris Mullin. « Alvin Attles a eu une énorme et positive influence sur moi et ma carrière. Non seulement en me draftant en 1985, en me faisant venir ici, mais aussi en me montrant le chemin pendant ma carrière de joueur et ma vie de jeune homme, dans les bons et les mauvais moments. Il était un ami très cher, un mentor, un modèle, quelqu’un que j’ai énormément admiré. Il a établi les standards pour nous tous dès qu’il s’agit d’intégrité et d’humilité. C’était un véritable champion sur et en dehors des parquets. Il n’y aura pas d’autre Alvin Attles. »