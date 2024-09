La WNBA va-t-elle faire évoluer le format de ses playoffs ?

Quatre séries, quatre « sweep ». Il n’y a pas eu de suspense pour le premier tour des playoffs en WNBA, avec les qualifications du Liberty, des Lynx, du Sun et des Aces en demi-finale.

C’est aussi que le format du premier tour de la « postseason » de la ligue féminine est assez particulier. Les séries se jouent ainsi au meilleur des trois matchs, mais l’équipe la mieux classée en saison régulière joue à domicile les deux premiers matchs, avant un potentiel Game 3 décisif sur le parquet de l’équipe la moins bien classée.

L’avantage est ainsi énorme pour les têtes de série 1 à 4, et elles en ont encore profité. Depuis l’instauration de ce système, en 2022, il n’y a d’ailleurs jamais eu d’upset au premier tour en WNBA…

C’est que la ligue féminine a beaucoup expérimenté au niveau de ses formats pour sa « postseason », avec notamment entre 2016 et 2021 deux premiers rounds à élimination directe pour les équipes les moins bien classées, et des séries uniquement à partir des demi-finales. L’avantage était alors majeur pour les deux équipes les mieux classées en saison régulière, qui débutaient leurs playoffs dans le dernier carré et s’évitaient donc des rencontres à élimination directe forcément très dangereuses.

Les vols privés facilitent désormais les déplacements

Depuis trois ans, la WNBA est donc en partie revenue à son format précédent, avec des séries au meilleur des trois matchs au premier tour. Sauf que le schéma 2-1 a remplacé le schéma 1-1-1.

Pour éviter de trop nombreux déplacements, alors que les joueuses devaient prendre des vols commerciaux, les franchises qui s’affrontent au premier tour jouent donc les deux premiers matchs de la série dans la même salle, avant de potentiellement bouger en cas de troisième manche. Un système qui limite en effet les déplacements.

Mais un système qui rend les surprises très compliquées.

« Nous évoluons et nous changeons », a expliqué Christie Sides, la coach du Indiana Fever. « Je pense qu’il y aura des changements. La dernière fois que j’ai vécu les playoffs, il y avait des matchs à élimination directe. Mais, sur un match, on peut battre n’importe qui dans cette ligue. C’est une question de chance. Maintenant, nous avons des vols charters. Nous pouvons faire tous ces allers-retours. Je suis sûr qu’ils vont en parler ».

Cette saison, la WNBA a en effet mis en place un système de vols charters pour toutes ces équipes, pour éviter les vols commerciaux. De quoi faciliter la vie des basketteuses, et bientôt adapter le format des playoffs ?