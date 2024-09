Provoqué par Ergin Ataman, Fenerbahçe ne veut plus lui envoyer de joueurs en équipe nationale !

Le week-end dernier, en football, Galatasaray a battu Fenerbahce 3-1. Un score qui n’a pas échappé à Ergin Ataman puisqu’il a profité d’une large victoire de son Panathinaikos, en match de préparation, face à Galatasaray, pour le souligner. Avec un geste des mains, un 3 et un 1 avec les doigts, en direction des tribunes.

Même s’il a expliqué ne pas avoir voulu offenser quiconque, Fenerbahce n’a pas apprécié cette provocation. Pas du tout même. La preuve avec un communiqué et une décision forte : plus aucun joueur de leur club n’ira en sélection nationale ! Cette dernière étant dirigée par Ergin Ataman.

Un manque de respect

« Le caractère, le comportement et la mission de cet individu, sur la base de ses actions et attitudes passées, sont désormais évidents. Ce qu’il a fait devant des millions de téléspectateurs est en totale opposition avec la dignité et l’identité du poste d’entraîneur de l’équipe nationale », peut-on lire. « L’équipe nationale appartient à chacun d’entre nous. Chaque individu qui fait partie de cette équipe doit agir avec cette conscience et cette responsabilité. »

Ainsi, le club turc estime que ce geste est « un manque de respect […] envers la dignité du poste d’entraîneur en chef de l’équipe nationale, et même envers notre pays », et n’a pas « tenu compte des excuses qu’il a présentées ».

En conclusion du communiqué, Fenerbahce annonce que « tant que cette personne, qui a outrepassé ses droits, occupera ce poste – qui requiert des qualités essentielles telles que la « dignité » et la « neutralité » – nous avons décidé de ne pas envoyer de joueurs de notre club dans l’équipe nationale masculine senior ».

Lors de la dernière fenêtre de qualifications pour l’Eurobasket 2025 (deux matches en février dernier), Ergin Ataman avait appelé trois joueurs de Fenerbahce : Sertac Sanli, Tarik Biberovic et Melih Mahmutoglu.