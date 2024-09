Petite rechute pour Patrick Williams

Encore des problèmes physiques pour Patrick Williams ? La question est posée avec les dernières informations de The Athletic. On rappelle que l’ailier-fort des Bulls a mis fin prématurément à sa saison passée, en février, à cause d’un œdème osseux du pied gauche.

Il était passé sur le billard et, en juillet dernier, il disait se sentir bien. C’est-à-dire qu’il pouvait courir et sauter sans douleur. Il ne lui restait plus qu’à retrouver ses jambes et quand on lui demandait s’il serait de prêt pour le training camp, il répondait : « Bien sûr. »

Mais nos confrères précisent que, en août, Patrick Williams a ressenti de l’inconfort dans son pied gauche, l’obligeant à se mettre sur le côté pour se reposer encore davantage. Au point de prendre du retard et de manquer la reprise ? On n’a pas encore la réponse.

Sous contrat jusqu’en 2029

Prolongé cet été pour 90 millions de dollars, le joueur de Chicago sait désormais que la pression sera plus forte.

Les dirigeants lui ont fait confiance, alors que ses performances étaient assez moyennes et ses progrès discrets, et avec les départs de DeMar DeRozan et Alex Caruso, tout le monde va attendre beaucoup, beaucoup plus de sa part.

« Ils croient en moi, je crois en eux. On est prêt à travailler. C’est important pour ma famille. Pour moi, le travail ne s’arrête pas. Je vois les choses comme ça : plus de travail à faire, davantage de pression sur mes épaules, en étant un leader de l’équipe, en utilisant mon expérience, et en progressant. Je suis prêt », avait-il annoncé il y a deux mois.

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.7 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.7 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 Total 213 28 46.9 41.0 78.0 1.0 3.2 4.2 1.3 1.8 0.9 1.3 0.7 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.