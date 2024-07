Patrick Williams conscient que tout commence avec son nouveau contrat

Alors que sa carrière patine puisqu’il est souvent blessé et ne progresse pas vraiment, étant toujours aussi discret et peu agressif, Patrick Williams a tout de même décroché une prolongation de contrat de 90 millions de dollars sur cinq ans cet été.

Un joli chèque pour un joueur qui a peu rassuré les Bulls depuis son arrivée à Chicago en 2020. Il est donc conscient que cette somme n’est pas vraiment une récompense, mais davantage une promesse.

« Ils croient en moi, je crois en eux. On est prêt à travailler », réagit-il. « C’est important pour ma famille. Pour moi, le travail ne s’arrête pas. Je vois les choses comme ça : plus de travail à faire, davantage de pression sur mes épaules, en étant un leader de l’équipe, en utilisant mon expérience, et en progressant. Je suis prêt. »

Retrouver ses jambes

Surtout que la donne a changé à Chicago cet été, avec le départ de DeMar DeRozan et les arrivées de Josh Giddey, Jalen Smith et Chris Duarte. Patrick Williams va devoir enfin être plus agressif, plus productif. « Je pense qu’on a les éléments nécessaires. Le groupe n’est pas terminé, mais je suis satisfait de notre situation. Il s’agit avant tout de travail », poursuit-il.

Mais pourra-t-il commencer la saison prochaine ? La question se pose car le dernier exercice s’est terminé prématurément, en février, la faute à un œdème osseux du pied gauche. Il a été opéré et les Bulls ne savent pas s’il tiendra sa place pour le training camp. Le joueur, lui, sur cette question, est plus catégorique : « Bien sûr. »

Cela fait désormais cinq mois qu’il est passé sur le billard. L’essentiel de la rééducation est donc terminé. « Je cours, je saute sans douleur ni gonflement. Maintenant, il s’agit de retrouver mes jambes », précise le joueur des Bulls. « Mon os est guéri. La rééducation, c’est surtout du repos. Il en faut suffisamment. Mais après quatre mois sans effort, les muscles doivent revenir. J’en suis là et c’est le meilleur des timings. »

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.7 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.7 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 Total 213 28 46.9 41.0 78.0 1.0 3.2 4.2 1.3 1.8 0.9 1.3 0.7 9.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.