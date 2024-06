Patrick Williams va prolonger aux Bulls

On l’annonçait au Thunder, mais finalement Patrick Williams va rester cinq années de plus aux Bulls. Quatrième choix de la Draft 2020, il aurait accepté, selon The Athletic, une offre de 90 millions de dollars sur cinq ans. C’est plutôt un deal équilibré et juste pour un joueur qui stagne depuis son arrivée en NBA avec des stats quasi identiques chaque saison : environ 10 points et 4 rebonds par match. Son 41% à 3-points est intéressant, et il pourrait devenir une vraie menace comme ailier-fort fuyant.

Avec ce nouveau contrat, Williams est considéré comme un cadre par ses dirigeants même s’il avait perdu sa place de titulaire cette saison. Fort de cette prolongation de contrat, il pourrait retrouver sa place dans le cinq de départ aux côtés de Nikola Vucevic dans la raquette des Bulls. Reste à savoir qui les épaulera comme titulaires.

A la mène, Josh Giddey vient d’arriver, mais DeMar DeRozan est free agent, et Zach LaVine est proposé un peu partout par ses dirigeants. Des incertitudes qui pourraient permettre à Coby White de prendre du galon, et de s’imposer dans le cinq de départ dans un cinq rajeuni.

Patrick Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHI 71 28 48.3 39.1 72.8 0.9 3.7 4.6 1.4 1.8 0.9 1.4 0.7 9.2 2021-22 CHI 17 25 52.9 51.7 73.2 1.0 3.1 4.1 0.9 1.7 0.5 0.9 0.5 9.0 2022-23 CHI 82 28 46.4 41.5 85.7 1.0 3.0 4.0 1.2 1.8 0.9 1.2 0.9 10.2 2023-24 CHI 43 27 44.3 39.9 78.8 1.1 2.8 3.9 1.5 2.0 0.9 1.3 0.8 10.0 Total 213 28 46.9 41.0 78.0 1.0 3.2 4.2 1.3 1.8 0.9 1.3 0.7 9.7

